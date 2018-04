Las cosas de José

A José González se le da peor la sala de prensa que el banquillo, que ya es decir. Después de diez partidos al frente del Málaga, apenas ha conseguido sumar tres empates. Pues aun con sus tres puntos de 30 posibles, asegura que su equipo está fuerte y es casi una pesadilla para sus rivales: "Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que estar fuertes nosotros. Estamos consiguiendo que los rivales acaben pitados, lo conseguimos en Bilbao, Las Palmas, Vigo... Estamos consiguiendo que los rivales no parezcan tan buenos, estamos mostrando una buena solidez defensiva, pero nos falta el gol, que nos está faltando esa faceta última del gol que es lo que da la victoria y espero que podamos conseguirlo, darle una alegría a la afición".

Acerca de las opciones matemáticas, discurso de rigor: "Siempre existe la esperanza. Nosotros no vamos a cejar en el empeño. Si algo vengo repitiendo desde el primer día es la actitud de los jugadores. Eso se refleja en el día a día de los entrenamientos. Todo puede pasar por vencer mañana [hoy], que es para lo que hemos estado trabajando toda la semana. Hemos tenido la oportunidad de hacer una semana larga de entrenamientos para mejorar conceptos y situaciones que no estamos dominando. Ese es el comienzo para ganar los tres puntos, que ya son muchas jornadas pidiendo eso. Y tenemos que conseguirlo de una vez por todas".

"Estamos consiguiendo que los rivales acaben pitados en sus campos", asevera

Pues eso pasa por ganar a todo un Villarreal: "Va el quinto en la clasificación. Seguimos con nuestra Champions particular. Tenemos a todos los equipos de arriba en casa en la segunda vuelta. Son equipos que si no les marcas, es difícil ganarles porque tienen la capacidad de marcar fuera de casa. Es un equipo importante que no necesita muchas ocasiones. Nosotros concedemos poco aquí, pero tenemos que hacer goles. Esa es nuestra intención. Llevo toda la semana trabajando ataque, ataque y ataque".

Acerca de que Ideye siga fuera de la convocatoria, una de rodeos: "Quiero pensar en los que entran en las convocatorias más que en los que faltan. Siempre le voy a echar en falta y soy el primero que lamento esta circunstancia. He sido futbolista. Durante muchas semanas se han quedado fuera otros compañeros. Hay gente que entrena bien y también lo hace él, pero intento encontrar soluciones para diferentes. El otro día por ejemplo se me cayeron los dos bandas y tuvimos que reforzarlos. Después intentamos meter a gente en medio campo para atacar más y tener que defender menos. Hay gente que está entrenándose bien y que no tienen los minutos que a mi me gustaría dar".