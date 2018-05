Un domingo para tocar la gloria

Cuando al fútbol le quitas el ruido, los contratos desmesurados, el circo, los focos, la caspa... queda un deporte precioso que se llama exactamente igual. Fútbol, que aunque muchos se empeñen no se escribe con minúsculas, todo lo contrario, es incluso si cabe más bello porque no es tan perverso, porque es más auténtico, es más puro. Y en la pureza se acuestan los sueños con la misma facilidad que el primer rayo de sol de la mañana que atraviesa la ventana y se te clava en el costado.

Hay vida más allá, sí, pero idéntico esfuerzo, a veces, incluso más. Aun sabiendo que la recompensa puede no llegar nunca, te dejas girones de piel buscando una meta, buscando cumplir un sueño. Y puede que este domingo sea el indicado para tocar la gloria para los dos hermanos del Málaga.

Dos partidos, dos ascensos en juego. Ninguno de los dos es definitivo, pero no hay por qué dar más suspense. El Málaga Femenino y el Atlético Malagueño están a un paso de conseguir el ascenso de categoría. Lo pueden conseguir fuera de casa ante el Femarguín (13:00 horas) las discípulas de Antonio Contreras y ante el Yeclano los de Dely Valdés (18:45).

Y es curioso porque ambos conjuntos podrían lograr descorchar el champán con sendos empates. Aunque no será fácil.

Las féminas llevaron una ruta prácticamente inmaculada en su grupo, donde terminaron campeonas. La suerte quiso que le tocase posteriormente una ruta que no da mucho margen de error. Una liguilla entre tres equipos a doble vuelta es siempre muy peligrosa. Un mal resultado en un momento dado puede llevar al desastre. Pero las blanquiazules, un conjunto que desprende alegría a raudales, sudaron de lo lindo para ganar el primer partido al Femarguín y dieron un golpe de autoridad ante el SPA en Alicante.

Su rival de hoy, el conjunto canario, no lo pondrá fácil. Sabe que, con tres puntos, es su última oportunidad. Al Málaga le vale el empate por lo tanto, aunque las chicas de Contreras dijesen públicamente el viernes que ellas iban a salir a ganar. No pueden olvidar que cualquier derrota por más de un gol en Arguineguín da una ventaja casi definitiva al cuadro canario.

Luego está el filial de Dely Valdés, que se planta en Yecla, un campo de dimensiones reducidas y en el que se prevé un ambiente terrible. Espera el Yeclano, que en la ida en el campo de la Federación demostró que está curtido y que sabe lo que quiere en todo momento. Es la hora de ver si los chicos tienen eso que tanto pedía Antonio Tapia: competitividad.

El 0-0 de la ida no es mal resultado puesto que obliga al contrario a tener que ganarte. Cualquier empate con goles supondría el ansiado ascenso del filial blanquiazul a Segunda División B, algo que se ha convertido casi en cuestión de estado en Martiricos. Los de Yecla tratarán de marcar pronto y provocar fisuras en el conjunto malacitano, al más puro estilo Segoviana o Adarve.

Arrastra un pasado terrible en las eliminatorias de ascenso el Atlético Malagueño, un equipo con mucha calidad aunque algo bisoño. No es la última ocasión para subir. Si no lo lograse, tendría la opción de sumarse a las eliminatorias con el resto de aspirantes no campeones. Pero es un circuito también muy complejo y largo. La vía directa es la vía.

Dely, el técnico que cogió el equipo tras el despido de Manel Ruano, se lleva a todos sus hombres, incluso los lesionados: Casado, Kellyan, Álvaro Fernández, Abqar, Robles, Alberto López, Ian Soler, Iván Rodríguez, Manu Alemán, Sergio Chica, Clavería, David Ramos, Deco, Hicham, José Carlos, Luismi, Maty, Abeledo, Altamirano, Harper, Jaime Moreno, Nané y Santi López. No quiere que nadie se pierda la fiesta si es que hay algo que celebrar.