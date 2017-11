Los no habituales ya tienen novias

El Málaga debe aliviar la nómina si quiere hacer varios fichajes en el inminente mercado de invierno. Existen, no obstante, clubes dispuestos a echarle un cable. Porque a pesar de la mala situación clasificatoria, algún que otro futbolista conserva su buen cartel. Especialmente en el caso de los futbolistas que no están contando tanto para Míchel y en las secretarías técnicas de conjuntos de Segunda con aspiraciones de ascenso.

Varios nombres van a recibir propuestas en la próxima ventana. Días atrás ya informó la Cope del interés del Sporting de Gijón por el regreso de Jony. Según pudo saber este periódico, en breve habrá una propuesta sobre la mesa de Mario Husillos para que el extremo asturiano salga como cedido hasta el 30 de junio. El futbolista, cansado de la falta de continuidad, ve con buenos ojos volver a casa a echar un cable al club de su vida y, de paso, recuperar los minutos que no tiene, aunque preferiría convencer a Míchel de que su sitio es este y que merece jugar en la élite. La decisión quedará en manos del técnico. Porque no está muy satisfecho con Jony, si bien tampoco dispone de mucho donde elegir a la hora de alinear a futbolistas por banda y no ha tirado la toalla con respecto a rehabilitarle para la causa blanquiazul.

El Sporting apretará por el asturiano y Míchel tendrá la última palabra

Más probable resultará la salida en préstamo de En-Nesyri. Ahora mismo, en función de los minutos que está concediendo el preparador blanquiazul, es el tercer delantero, por incluso delante de Borja Bastón, si bien esa no será la tónica del curso. Míchel sí se muestra proclive a dejarle salir en préstamo, ya que considera que debe seguir fogueándose con mayor continuidad y que un nuevo entorno le vendrá bien. Algunos clubes que ahora andan en play off de ascenso a Primera lo están siguiendo.

En cuanto a Ontiveros, hay clubes de Primera que han sondeado a su representante, también equipos que marchan en cabeza en Segunda que le ofrecen continuidad. Su actitud en el trabajo será esencial para ver si seguirá jugando aquí o se contempla una salida.