"Lo normal no es llegar y en dos semanas estar jugando"

Cruzar el charco no es tarea fácil. El salto dado este verano por Esteban Rolón (Posadas, Argentina, 1995) es enorme, pero no parece tener vértigo y habla con seguridad de su presente y futuro. Las circunstancias de su Argentinos Juniors han curtido a un medio centro de solo 22 años al que la crisis deportiva del Málaga no pilla por sorpresa. Va partido a partido, examen a examen, y con la baja de Recio es probable que este domingo afronte otro ante el Deportivo.

-¿Cómo lleva su nueva vida en Málaga?

A mi corta edad pasé por momentos difíciles y trato de volcar esa experiencia en mi ayuda al equipo

-Bien, gracias a Dios que bien. Conozco ya todo más o menos, poco a poco fui conociendo y todo muy lindo. Vivo acá solo y mi día a día es que me levanto, desayunamos todos juntos, vengo al estadio, por la tarde suelo descansar y almuerzo en el club... Llevo una vida tranquila. De por acá ya conozco buenos sitios. El Muelle Uno, Gibralfaro... Todavía tengo que dar más vueltas para conocer más sitios pero me gusta lo que veo.

-Ya está hecho a vivir solo de cuando estaba en Buenos Aires, pero imagino que tendrá algo de morriña por su tierra.

-Hombre, la casa es la casa, es donde lleva uno toda la vida, es el lugar de cada uno. Pero ya digo que acá bien, se hace fácil.

-En Argentinos Juniors le guardan buen recuerdo. Los aficionados siguen muy pendientes de usted.

-Sí, tengo una buena relación. Como siempre hablo es mi segunda casa y ahí viví mucho tiempo. Prácticamente me crié ahí. Aunque no tengo redes ni nada sí sé que por allá me siguen y yo también lo hago. Estoy siempre pendiente de cómo le va a Argentinos e intento no perder el contacto con mis compañeros. Más allá del cambio horario los partidos intento mirarlos o seguirlos de alguna forma.

-Estarán eso sí contrariados porque aunque le ven jugar más o menos, estamos en noviembre y el equipo no arranca. ¿El grupo es ya consciente de que esto no es un bache, sino una realidad y que va a tocar pelear hasta el final?

-Es una situación difícil, vamos a trabajar para sacarlo adelante. Confío mucho en el grupo y en mis compañeros y creo que se va a salir. El grupo trata de pensar partido a partido, semana a semana. Esto se trabaja para cada partido y se piensa para cada partido. Más allá de eso uno siempre intenta dar lo mejor para el equipo, para sacar adelante esto.

-Míchel decía el otro día en una entrevista que Málaga es una ciudad propia para "la pachorra del jugador". ¿Ha notado cierta relajación o que el equipo ha reaccionado algo tarde a la crisis que se atraviesa?

-No lo sé, eso depende de cada jugador. Más allá del apoyo de la gente, que siempre estuvo y eso al jugador lo pone contento, yo pienso que cada futbolista vive de una manera este deporte y su día a día. Pasamos momentos difíciles y creo que para nada, uno nunca, nunca se quiere relajar ante una situación delicada como esta.

-Usted lo vive de forma muy pasional. Ni después de debutar en España y en el Wanda Metropolitano entró a valorarse porque la derrota opacaba todo lo demás.

-Es que no concibo otra forma de vivir el fútbol. Y yo creo que no solo a mí, sino que a cualquier compañero le pasa eso. No conozco un jugador de fútbol que pierda, llegue a su casa y esté contento. Pienso que todos los jugadores lo viven de esta misma manera y luego qué más da si debuté y lo hice de una forma u otra si al final el equipo perdió. Yo intento siempre poner al grupo por delante de lo individual.

-Tiene 22 años, pero el fútbol le ha hecho pasar por situaciones peores que esta. Vivió un descenso con Argentinos, que además atraviesa una crisis económica muy importante.

-Sí, es cierto. A mi corta edad pasé momentos difíciles que pienso que son los que me ayudan a crecer, y uno intenta aprender de esos momentos. Trato de volcar mi corta pero intensa experiencia en mi ayuda al equipo y en lo que quiero.

-El Málaga va de final en final. Ahora llega el Deportivo y ahí, con la baja de Recio, probablemente sea de la partida.

-Bueno, eso será cosa del entrenador, pero obvio que uno trabaja para estar ahí cuando se necesita. Nosotros el partido lo preparamos como todos porque como decís vos, este partido es una final y el que viene también, y el otro igual. Todos los partidos son finales. Lo venimos preparando estratégicamente en el campo desde la semana pasada donde tuvimos el parón por las selecciones.

-El Dépor es un rival directísimo.

-Estamos ahí en la lucha por la salvación. Ellos son un equipo que sobre todo se caracteriza por la forma de presionar, lo hace en mitad de cancha. Y más allá de los jugadores que tiene es obvio que cualquier equipo es complicado, pero nosotros con nuestras armas vamos a intentar complicarlo para llevarnos los puntos que nos hacen tanta falta.

-Este fin de semana se espera otro recibimiento de la afición, este una hora antes dentro del estadio.

-La verdad que es muy, muy lindo el apoyo de la gente hacia los jugadores. Eso tanto en un partido como en la semana se siente y para el jugador de fútbol es lo mejor que le puede pasar. Tener a la gente de su lado, que esté apoyando en los momentos malos... Eso es además donde se ve la hinchada que tiene el equipo.

-¿Qué me cuenta de sus compañeros en el centro del campo? Le pregunto particularmente por Recio y Adrián, con los que ya ha compartido minutos.

-A mí Recio me gusta porque es un jugador con mucho carácter, me gusta que contagie al equipo. Lleva el vestuario, lleva a los compañeros de una manera muy buena, se refleja cómo es él como persona. Y Adrián lo mismo, se ve muy bien en el vestuario cómo es el trato y dentro de la cancha lo mismo. Son jugadores que tienen mucha técnica, que se ve que erran pocos pases, que a cualquier técnico le gustaría tenerlos en su equipo por el desempeño que hacen. Yo quisiera tener jugadores así que contagien a los compañeros dentro de la cancha.

-Ha sido parte tanto de un doble pivote como de un centro del campo como 'cinco' acompañado precisamente de Recio y Adrián. ¿Dónde ha estado más cómodo? Aparte de donde le ponga el entrenador.

-[Risas] Ya sé que es la respuesta de siempre pero es que es así, es donde me ponga el técnico. No me gusta decir si me siento más cómodo de aquel lado o del otro. Más allá de mis características que hacen que juegue de una manera, yo soy jugador de mitad de cancha y ahí ya que me pongan donde sea.

-¿Ha sido muy grande para usted el impacto de pasar de Argentina a España?

-Se siente el cambio y pienso que es normal. Lo que no es normal es venir y estar en dos semanas jugando. Pienso que por la velocidad del juego sobre todo, y se ve también dentro del campo la técnica de los jugadores. Me ha tocado jugar contra futbolistas de primer nivel y se nota con la facilidad que hacen los movimientos. Ojo, que dentro del fútbol argentino también se nota que los buenos sacan diferencia por eso, pero acá hay un nivel general muy alto.

-¿Qué deberes se pone?

-Uno cuando llega a otro fútbol, a otra liga, intenta adaptarse de la mejor manera. Tanto en lo físico, como en lo técnico... Siempre hay que ajustar detalles, como estoy intentando hacer con los preparadores físicos. Poder cambiar la velocidad, el ritmo de juego... Ya ves que cuando uno llega a otra liga siempre es difícil y yo quiero que a mí me cueste lo menos posible. Son cosas que se van a ir puliendo. Uno trabaja lo físico, lo táctico, lo técnico para seguir mejorando y lo voy a seguir haciendo así siempre en mi carrera.

-Cecchini y usted llegaron casi a la vez, pero sus situaciones son radicalmente opuestas.

-Nos conocimos acá y nos llevamos bien. Tenemos casi la misma edad y somos argentinos, hemos conectado bien. Ema es una gran persona y un gran jugador de fútbol, lo que demostró en Banfield yo pienso que con la adaptación al fútbol español lo va a seguir demostrando aquí. Entiendo que está en una situación normal cuando hablamos de un cambio de liga, nada más que eso, no creo que deba estar preocupado él ni tampoco el club.

-Queda aún para el mercado invernal. ¿Cómo se tiene que dar hasta entonces para que se pueda mantener cierta calma?

-Nosotros vamos a seguir luchando día a día hasta conseguir lo que queremos buscar. El tiempo que sea necesario. Y lo vamos a hacer partido tras partido. No hay urgencia ni que preocuparse, esto es semana a semana y partido a partido, todos son finales como ya dijimos y vamos a pelearlo, que no quepa duda a nadie. Y a la afición no podemos decirle nada, solo dejarlo todo en el campo. Solo les decimos gracias y transmitirles que los jugadores sienten el apoyo que nos dan, y eso es muy importante.