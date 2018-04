Los números del descenso

El descenso a la categoría de plata del fútbol español deja a la afición en una mezcla de asunción de la realidad y tristeza hasta el pitido final del partido de despedida ante el Getafe en La Rosaleda, el próximo 20 de mayo. Sin embargo, en los despachos de Martiricos no hay tiempo para lamentaciones, ya que la planificación temprana de la siguiente temporada será clave para no repetir los errores de la presente campaña. En Segunda, los números se ponen cuesta arriba para el Málaga, si bien en la comparación con sus futuros rivales el club no sale mal parado.

El Málaga cuenta esta temporada con un presupuesto de 63,5 millones de euros, de los cuales un 70% -una cifra por encima a los 40 millones- se obtienen en concepto de derechos televisivos. Ello conlleva que la pérdida de categoría acarreará un recorte en el presupuesto similar a lo que la patronal deje de ingresar en las arcas malaguistas la temporada que viene. Es por ello que se espera que la bajada llegue hasta el 50%, lo que dejaría los ingresos por televisión en una estimación cercana que ronda entre los 10 y 12 millones de euros.

Cabe destacar que en la Liga 123 los derechos de televisión no son el mejor baremo para determinar diferencias exponenciales en el presupuesto entre clubes. De la última temporada de la que se tienen datos oficiales, la 2016/2017, las conclusiones salen por sí solas: de un pastel total de 140 millones de euros, el entonces recién descendido Rayo Vallecano se quedó con el trozo más grande -9 millones-, mientras que el recién ascendido a Segunda Deportivo Reus se conformó con el más pequeño, de 5 millones.

Es por ello que en Segunda cada millón de más cuenta, y es ahí donde entra en juego para el Málaga el fondo de compensación por descenso, introducido por LaLiga la temporada pasada para que la pérdida de categoría no suponga a los clubes un desastre económico, además del deportivo. El cálculo de esta cifra se hace en función a diferentes parámetros, tales como el tiempo que ha permanecido el club en primera -gran baza para el Málaga, que ha estado 10 años- o los derechos por televisión percibidos en la categoría reina. Las estimaciones indican que recibiría el club de Martiricos estaría entre los 15 y 20 millones de euros.

Este fondo puede ser ingresado en un solo año o en varios, a elección del club. Se espera que el Málaga lo solicite de una tacada, lo que convertiría a la próxima temporada en la clave para volver a la Liga Santander. Se trata de unos números que, de confirmarse la cantidad del fondo de compensación, dispararían el presupuesto alrededor de los 35 millones, algo más de la mitad de margen económico que en Primera, pero muy por encima de la inmensa mayoría de los que compitan en la siguiente Liga123.

De la actual plantilla del Málaga, todos los jugadores salvo Luis Hernández, Ricca, Michael Santos (cedido en el Sporting) y Juanpi tienen firmada una reducción salarial del 50% en caso de descenso. Aún con la aplicación de la disminución el Málaga se iría largo para corformar una plantilla acorde a Segunda, por lo que varios jugadores se verán pronto con el cartel de transferible. Por su parte, los diferentes patrocinadores del club, MarathonBet (1,5 millones anuales), Benahavís (300.000 euros) y BeSoccer (250.000 euros) presumiblemente renegociarán a la baja lo que aportan a las arcas del club.