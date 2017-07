Aún hay posibilidades de traer a Javi García

Sobre el papel, la opción de incorporar a Javi García está cerrada. Así lo afirmó de manera categórica su agente, Manuel García Quilón, hace unos días ante los problemas que ponía el Zenit para ello. No obstante, el club ruso no cuenta con él y sabe que se lo tiene que quitar de en medio para cuadrar cuentas y no disponer en sus filas de un jugador a disgusto. Roberto Mancini ya lo dejó claro en la primera jornada de liga no incluyéndolo en la convocatoria. El caso puede convertirse en un culebrón y el Málaga estará muy atento a ello a la espera de apurar sus opciones, por pocas que sean.

Míchel es consciente de que la ausencia de Ignacio Camacho es muy difícil de cubrir por ser un pilar en el centro del campo, y considera que Javi García reúne todas las condiciones para aportar esa experiencia y liderazgo que han quedado huérfanos con la marcha del maño. Por ello, se muestra de acuerdo en esperar lo que sea posible con tal de apurar las opciones por el medio centro madrileño. El hecho de quererlo como cedido y que haya más clubes interesados, eso sí, no beneficia en absoluto a la entidad de Martiricos.

Paralelamente, el director deportivo, Francesc Arnau, continúa manejando la posibilidad de que Kuzmanovic repita como cedido esta temporada. El dirigente gerundense se mostró bastante conforme con sus posibilidades y lo que llegó a aportar cuando se le vio, y se quedó con ganas de verlo más veces por culpa de esa lesión en el tendón de Aquiles que le hizo perderse media temporada. No obstante, el Basilea no lo está poniendo fácil y ahora mismo es complicado aventurar si saldrá o no la operación, aunque en las próximas horas, para bien o para mal, el club hará lo que esté en su mano para que el asunto quede zanjado.