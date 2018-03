El presidente del Málaga está en el punto de mira de las instituciones. Resulta hasta ingenuo pensar que las recientes declaraciones de Francisco de la Torre y Elías Bendodo, alcalde y presidente de la Diputación de Málaga respectivamente, sean fruto de la casualidad. La pelota ha dejado de entrar y ahora ven la ocasión de pedir cuentas a Abdullah Al Thani, a quien exigen que aparezca por la ciudad y ejerza sus funciones como máximo mandatario del club de Martiricos. Incluso, se le insta a que se vaya si no piensa hacerlo.

"¿Yo qué le pido a los responsables? Que den la cara, que vengan a Málaga, que estén aquí. Hay que estar en las buenas y en las malas. Hay que estar aquí y explicarle a la gente cuál es el proyecto para el futuro. En Primera o en Segunda, pero hay que explicárselo. Ahora mismo no hay nadie al frente de este barco. Hay un dueño, pero no viene por aquí. Les pido que vengan y expliquen lo que quieren hacer con este club, que es muy importante para Málaga, para los malagueños y para los malaguistas. Estamos hablando del principal deporte que hay en este país, pero los aficionados cada fin de semana se desilusionan. Y no sólo por una derrota, que llevamos muchas este año, sino por la falta de sintonía y de cariño o la falta de implicación del club y sus responsables con la ciudad", aseguró Bendodo en los micrófonos de COPE Málaga.

El presidente de la Diputación continuó: "No somos conscientes de lo que es tener un equipo en Primera, es fundamental. Los que nos dedicamos al turismo lo sabemos. Y si jugamos la Champions como aquel año, imaginen la marca de Málaga sonando por todo el mundo. Bajar a Segunda va a ser una triste noticia, una mala noticia, para Málaga y para los malagueños y los que somos malaguistas. Yo le pediría al responsable del club cariño y compromiso con la ciudad. El Málaga no es sólo una empresa, que también, que tiene su dueño, pero es un sentimiento. Llevamos un año muy malo. Hablo de responsabilidad, creo que sería bueno que estén aquí, ya sea el jeque o la persona en la que delegue, que expliquen lo que quieren hacer. Al final hay muchos malaguistas y malagueños que necesitamos saber cuál es el futuro de un equipo que es un referente para todos".

Las palabras de Bendodo van en la línea que trazó en la misma emisora De la Torre el pasado lunes: "Cuando se es responsable de un club hay que intentar que el club mantenga su rumbo en alza y, si no se está en condiciones de poder hacerlo, procurar que haya otros propietarios que lo puedan hacer".

Al poco, el alcalde de Málaga añadió: "Dicho esto con todo el respeto y el afecto al señor Al Thani, que en su momento dio días de alegría inmensa a la afición del Málaga y que me encantaría que pudiera seguir haciéndolo, que lo haga. Pero si no puede hacerlo, el sentido de la responsabilidad debe aconsejarle ver cómo buscar un buen futuro para el Málaga. La afición del Málaga, el nombre del Málaga, la propia alegría que Al Thani y su familia han tenido por el esfuerzo que hicieron serán motivos suficientes para actuar en ese sentido. Los mensajes que he dado han sido suficientemente expresivos y los contactos, siempre con gente de su entorno familiar, también han sido significativos. No creo que sea necesario por mi parte hacer ninguna gestión directa, eso es un valor sobreentendido y una creencia compartida por mucha gente y estoy seguro que por ellos mismos también".

Al Thani, en los últimos tiempos, vive ajeno a los problemas del día a día y toca de oído según le van contando de lo que acontece en Martiricos. Además, su intervencionismo a distancia le lleva a tomar o intentar tomar decisiones que son fruto de la improvisación en muchos casos. Ahora, en este momento de debilidad, comienza a recibir presiones públicas de las instituciones. De la Torre, el mismo que tantas veces le ha abierto las puertas del Ayuntamiento, que le puso una rotonda y que ha movido Roma con Santiago para conseguirle un suelo en Arraijanal para la construcción de La Academia (pagado con dinero público), arremete contra él.

Hace pocas semanas, De la Torre, Bendodo y otros políticos como posaban sonrientes en el parque donde irá la ciudad deportiva junto a dos de los hijos del jeque, Nayef y Hamyan. El escenario, de repente, ha dado un cambio radical con estas declaraciones en las que el presidente del Málaga ha sido la diana.