Los récords de Isco

El malagueño Isco Alarcón volvió a colocarse en el foco del fútbol mundial el pasado martes en el Wanda Metropolitano. El hattrick del crack del Arroyo de la Miel ha llevado aparejado un buen número de registros. En una jornada en la que todas las favoritas para el Mundial jugaron encuentros amistosos de preparación, el malagueño fue quien más brilló por el marco, el rival y el contexto. Marcó el segundo, el tercer y el sexto gol de la histórica goleada (6-1) a Argentina en el último partido de preparación previo a que Julen Lopetegui ofrezca la lista de 23 jugadores para el Mundial de Rusia. Hay que recordar que el malagueño aún no ha jugado ninguna fase final con la selección. Vicente del Bosque le hizo debutar en 2013, aún como jugador del Málaga, pero no estimó oportuno citarle ni para el Mundial de Brasil'14 ni para la Eurocopa de Francia'16 tras ser discontinuo en las llamadas. No supo encontrarle Del Bosque el hueco que sí ha sabido darle Lopetegui. Seguramente, algo en el debe del salmantino a la vista del rendimiento que está ofreciendo el malagueño, que ha marcado nueve goles en los últimos 11 partidos que ha jugado con España. Números extraordinarios para un centrocampista.

Con estos tres goles, Isco marcó su primer triplete como jugador profesional. Había conseguido dobletes con Málaga, Real Madrid y selección española, pero no tres tantos en un partido. Además, se convirtió en el primer futbolista andaluz que consigue un hattrick con la camiseta de la selección absoluta. Con un doblete figuraban los sevillanos Quino, Reyes y Sergio Ramos, los gaditanos Kiko Narváez, Nolito y Güiza y el malagueño Juanito. De esta manera, Isco alcanza la cifra de 10 goles con España. Rebasa a Juanito (el genio de Fuengirola metió ocho en sus 34 internacionalidades) con sus 27 partidos. A nivel andaluz sólo le supera en el registro histórico de goleadores de la selección en su siglo de existencia del combinado nacional el también malagueño Fernando Hierro (29 goles) y Sergio Ramos (13 tantos). Con 26 años que cumplirá el próximo mes de abril parece que se abren los mejores años de Isco con la selección española tras un lustro en las puertas. Ahora sí, parece que el 22 tiene las llaves de la selección antes de un Mundial.

10Goles. Son los que lleva el del Arroyo de la Miel con la selección absoluta

Según datos que aportaba Mister Chip, Isco entra en un club de jugadores ilustres formado por Piendiberne (Uruguay), Pelé (Brasil), Susic (Yugoslavia), Botero (Bolivia), Rivaldo (Brasil) y Ronaldo (Brasil). Son los únicos futbolistas que le han marcado un triplete a Argentina en sus más de 100 años de historia. Ha habido una treintena de jugadores que han marcado tres goles en un partido con España, todos ellos delanteros salvo el ex entrenador del Málaga Míchel (Corea del Sur en Italia'90), Julen Guerrero (Malta y Chipre) y Luis Enrique (San Marino), todos ante rivales de menor enjundia de lo que lo consiguió Isco, cierto es que en partidos oficiales mientras que el malagueño lo hizo en un encuentro amistoso. Además, Isco es el único que ha hecho ese triplete con España ante un campeón del mundo como el combinado albiceleste. Aparte, a un buen amigo con el que vivió la época dorada del Málaga, Willy Caballero, quien viviera la explosión del malagueño en primera persona. Le pegó un cariñoso tirón de pelos el argentino al acabar el partido. Era el segundo partido de Willy con su selección. Igual queda señalado por esos cinco goles (el primero lo recibió Romero, que se lesionó en esa jugada con Diego Costa), tres de ellos de Isco. Otro ex malaguista, Pablo Pérez, también tuvo minutos en el encuentro.

Más allá de los números queda la sensación de que Isco es el jefe de una de las candidatas a pelear el próximo Mundial de Rusia. Si no hay problemas físicos de aquí al final de temporada, Isco podrá jugar su primera Copa del Mundo absoluta. Eso sí, ya jugó dos en categorías inferiores. Un Mundial sub 17 (en 2009) que fue de alguna forma su presentación en sociedad porque guió a España a un tercer puesto en Nigeria y un Mundial sub 20 (Colombia 2011) en el que, ya en propiedad del Málaga tras ese desembolso de seis millones de euros por un jugador que acababa su ciclo juvenil y apenas 10 partidos en la élite, también fue el cabecilla de un equipo que perdió ante Brasil en los penaltis en los cuartos de final. Después llegaría en 2013 su Europeo sub 21 en el que tiranizó antes de fichar por el Real Madrid.

Isco, que al acabar el partido mandaba un mensaje a Zidane por su falta de continuidad sin rehuir su responsabilidad -"igual no he sido yo capaz de ganarme esa titularidad", decía-, afronta ahora el tramo final de la temporada con el Madrid, con el reto de ganar su cuarta Champions (empata a tres con Hierro en el ranking malagueño). Si nada se tuerce, debe ser una de las grandes estrellas en Rusia.

Isco celebra uno de sus goles ante Argentina.