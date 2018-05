En el tejado de Al-Thani

La pelota está en el tejado de Abdullah Al-Thani. El presidente del Málaga ya sabe cuáles son las pretensiones de Juan Ramón Muñiz para hacerse cargo del conjunto de Martiricos, tanto como entrenador como en funciones de dirección deportiva. El asturiano aguarda en Valencia a la respuesta del propietario, que, según informan desde el club, parece tener una buena predisposición a poner el equipo en sus manos, tal y como le han aconsejado de manera interna.

Muñiz quiere ciertas garantías de que podrá trabajar en sus parcelas con un margen de maniobra amplio. Hombre de club, algo que en Málaga se sabe de sobra, sus pretensiones no son las de convertirse en un nuevo guía espiritual de la entidad ni nada parecido. Lo que quiere es trabajar y que le dejen trabajar como sucedería en cualquier otra institución.

Como siempre, la autorización final de cualquier negociación la tiene que dar el jeque, que tampoco se puede relajar en la contratación de Muñiz, cuyo nombre está, de momento, en las agendas de Deportivo de la Coruña y Las Palmas. ¿Atenderá Al-Thani a las demandas de Muñiz? Ahí están las dudas.

De cualquier modo, el entrenador asturiano no piensa entrar en la entidad mientras esté Mario Husillos. No por la existencia de algún problema personal ni mucho menos, es una cuestión de respeto profesional. Ética obliga y no es hombre Muñiz de querer intervenir en parcelas ocupadas. Lo que sí tiene claro es que necesita espacio y tiempo para trabajar. Y no es poco lo que tendrá que hacer él o cualquiera que tome el timón del Málaga. Se avecina un verano de muchas operaciones de entrada y salida de futbolistas, demasiadas. Y los rivales van ganando terreno y haciendo sus deberes, algo que en Martiricos es imposible mientras siga esta indefinición.

Al-Thani, por el bien del Málaga, debe tomar una determinación lo antes posible.