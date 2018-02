El último fichaje está al caer...

"Creo que lo vamos a cerrar enseguida". El Málaga se ha guardado un as en la manga para seguir reforzándose con vistas al tramo final de la temporada. Pequeñas tretas para continuar en la brecha, como cantaba El Último de la Fila, que curiosamente en Primera División es el conjunto blanquiazul. Se viene nuevo refuerzo, será el octavo. Fuera de plazo, sí, para eso se liberó la ficha de Cenk Gönen: "Su baja estaba prevista porque necesitábamos ese sitio. Hicimos trámites hasta el último momento por Calik, no pudo ser y eso nos deja abierta la puerta para fichar un jugador en libertad. Estamos trabajando con algunas situaciones y pensamos que vamos a hacer uso de ellas".

Aunque el Málaga ha hecho 14 operaciones (que serán 15) en este mercado, huye el director deportivo de la palabra revolución: "La palabra revolución no la asumo, entiendo que por el número se use. Se fueron dando salidas que permitieron entradas, la cifra de siete no es normal ni natural, son 14 movimientos, da un promedio de uno cada 48 horas. No son números normales, pero sigo pensando que la base que nos va a dar el salto de calidad está en Málaga. Lo importante es la mejora de los que estaban"

Para Husillos, el Málaga está en desventaja con respecto a clubes como Depor, Eibar y Alavés: "Los ingresos de televisión parecidos. Teníamos 1,6 millones de euros para gastar. Los demás tenían más, las razones económicas me pierdo. Hemos hecho ofertas importantes y no han alcanzado. Algunos pagan menos impuestos y eso me parece deshonesto. Lo que el Málaga tenía era un poco menos de dos millones de euros. Con los sueldos liberados hemos hecho operaciones enteras de algunos futbolistas. Ya se verá si con acierto o no".

El director deportivo del Málaga asume todas las operaciones aunque asegura que hay sintonía total con José González: "Todos los fichajes son imputables a la dirección deportiva. En el caso de Alberto Bueno propongo yo el nombre y no Míchel, aunque da el visto bueno. Ideye y Success eran interesantes y encima si tienen el aval del entrenador, mejor. La responsabilidad, en todo caso, es nuestra. El cambio de entrenador no varió ni un ápice lo que buscábamos en el mercado, las necesidades estaban marcadas. Teníamos problemas con el gol y han venido delanteros".

Husillos considera que el Málaga ha tenido dos mercados de invierno: "Cuando llegué había una gran coincidencia sobre las necesidades del equipo, central y pivote. Fueron tan prontas sus llegadas que el día 1 de enero teníamos aquí a tres jugadores, central, pivote y Bueno. A partir del 15 empezó un nuevo mercado, se vieron que faltaban más cosas. Y empezamos a pensar cómo iba a ser el tema de las salidas, por el número de fichas, etc. El devenir del mercado te marca los siguientes movimientos".

Uno de los nombres propios del día fue Lestienne. Sorprendente lo que dijo Husillos de él: "Viendo su edad, su trayectoria, lo que ha movido en dinero… Algo hay, algo bueno y algo menos bueno. Vamos a la búsqueda de lo bueno. Pienso que es un jugador magnífico. Si un jugador de su calidad se ha puesto a tiro de este Málaga es porque algún problema habrá habido. Puede que necesite un lugar en el que estar tranquilo, pueda desarrollar su fútbol. La calidad está, hemos conseguido velocidad y es por eso que Lestienne está aquí. Tanto él como Success venían entrenando pero no sé en qué punto está cada uno".

Reveló Husillos que su llegada fue gracias a la salida de uno de los jóvenes: "La operación Lestienne puede ser similar a lo que se ha ahorrado con alguno de los chicos más jóvenes que han salido. La idea era intentar mejorar, no cambiar. Si tengo las opciones de que Mula, Ontiveros o Jony puedan tener más minutos y se consiguen acomodos buenos, pues las consideramos y pensamos que era acertado hacerlo".