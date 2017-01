Aún no vemos el Málaga 2.0

De momento el Málaga 2.0 capitaneado por Marcelo Romero no arranca. Si bien los jugadores estuvieron intensos en las situaciones defensivas y voluntariosos en su actitud, en ataque y posesión el equipo estuvo espeso. Seguramente el míster tenga claro los mecanismos que quiere en defensa y ataque, pero la realidad es que todavía no tiene identidad definida en modelo de juego este Málaga.

El equipo recibía a una Real Sociedad de dos caras y el lunes quizás el conjunto vasco fue un punto medio. Los blanquiazules empezaron queriendo imponerse, aunque únicamente en destellos mediante transiciones rápidas llevaron algo de peligro a la portería defendida por Rulli. Peñaranda, que entró por el lesionado Sandro, y el Chory Castro llevaron el peligro de manera tímida.

La Real Sociedad muy pronto se haría con el control del juego para no soltarlo, sin embargo sólo una acción de Willian José inquietó a Kameni a lo largo del primer acto.

En el segundo tiempo, el Málaga no entraría con muy buen pie, puesto que a los cinco minutos una falta lanzada por Íñigo Martínez golpearía en la barrera y desviaría la trayectoria ante un Kameni batido. A pesar de que había mucho tiempo para revertir la situación, el Málaga no mandaba mensajes de esperanza. De hecho, Juanmi despejó toda duda decantando el partido tras marcar en un córner.

Ahí moriría el partido. A pesar de ponerle tesón y orgullo, el equipo no encontró manera de maniatar a esta Real, y tampoco parecía tener claro un plan de ataque para ello. La entrada de Juanpi y Ontiveros no cambio el devenir un partido donde el Málaga no estuvo a la altura.

Quizás en el Bernabéu podamos empezar a ver las buenas intenciones trazadas por el nuevo Málaga del Gato Romero y que todavía no se aprecian con precisión en el campo.