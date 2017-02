Plaza: "Málaga y el Unicaja merecen ganar al Barcelona"

Joan Plaza realizó su última comparecencia en Málaga antes de viajar rumbo a Vitoria para la Copa del Rey. Se vio a un técnico del Unicaja mesurado, pero con ambición en sus palabras. "¿Ganar al Barcelona? Yo lo que quiero es ganar la Copa", fue uno de sus últimos mensajes. Analizó la lesión de Navarro, las fortalezas del Barcelona y apela a soñar.

Cuestionado por qué se le comunica a los jugadores antes de un evento así, Plaza comentó que "se les dice que ha habido muchos momentos, no sólo este domingo sino durante toda la temporada, en los que cuando hemos jugado 40 minutos hemos sido competitivos. Hay una dificultad añadida de 40 minutos durante tres días si llegas a la final, pero aquí se va batalla a batalla. El Barcelona tiene una plantilla de 17 o 19. Las lesiones son una lástima, siempre las lamento. Pero no las magnifico. Eriksson hizo el otro día un partidazo. Oleson y Renfroe están entrenando, Diagné es el tercer pívot... Que vengamos mejores de allí, que la gente se vaya orgullosa de nosotros y se lo pase bien. Es lo esencial a nivel anímico", dijo Plaza, que lamentó la ausencia de Juan Carlos Navarro en el rival: "Juan Carlos es peligroso aun estando enfermo. Le tengo un respeto excelso, ha dado al Barcelona y al baloncesto español unas cuotas de rentabilidad compromiso y talento que no tienen parangón en la historia. He visto su progresión desde pequeño, nunca faltó al respeto al rival. Ha tirado del carro muchas veces. El hecho de que no esté es una mala noticia para el baloncesto. Seguro que estará metido en el equipo, escribiendo y animando. Lamento no enfrentarme con él".

Sobre el aspecto psicológico, Plaza dice que "la gente debe creer que estamos mejor por haber ganado al Madrid y porque el Barça está por debajo de sus posibilidades. Pero un equipo herido saca fuerzas de donde no tiene, está mal en una competición pero esta es una nueva, es una gran oportunidad. Utilizarán la competiión como un escaparate. El Barcelona es uno de los tres o cuatro mejores equipos de Europa, sin ninguna duda. A veces las circunstancias te llevan a dinámicas que no puedes controlar. Con lesionados o sin lesionados, por calidad de entrenador, plantilla y afición, son Top 3-4 de Europa. Hemos ganado a equipos buenos, pero el reloj empieza de cero. Será una muestra de madurez si ganamos al Barcelona tras haberlo hecho al Madrid, estaríamos encarados para buenas batallas. Creo que utilizarán una tabla de salvación. Aún pueden ganar la ACB y la Copa, aunque tengan difícil la Euroliga", aseveró, al tiempo que se refirió a la multa recibida por el plantel azulgrana por su bajo rendimiento: "Hay que estar allí, cada uno en nuestra casa sabemos qué tecla hay que tocar. A veces acertamos y otras no. Esto no le gusta a nadie, ni a jugadores ni entrenador ni afición. Hay veces que todos nos debemos ver en un lugar oscuro, profundo, para tirar para arribar. Quizá han interpretado que podía ser la solución. Pero para juzgar hay que estar allí. He vivido situaciones así y a veces aciertas y a veces no".

El técnico cajista aseguró que le hubiera gustado viajar más tarde, pero la ACB obliga a todos los equipos a dormir el miércoles en Vitoria. Y piensa que en su plantel no hay atisbo de euforia pese al triunfo ante el Madrid: "Los jugadores no van a vivir de rentas. No hay dos partidos iguales. No te sirve hacer lo mismo, debes hacerlo mejor, a lo mejor distinto. Lo fácil es vivir de las rentas, es la tendencia natural del ser humano, constantemente has de tener tu zanahoria, tu reto. El planteamiento es distinto. El Madrid se mueve por los 100 puntos, quizá el Barcelona se mueve po 70, el perfil es distinto. El estilo no tiene nada que ver, sí la madurez con que jugamos. Las estrategias han de ser distintas. Es una cancha con muchas aficiones, veremos de parte de quién van"

Sobre el recuerdo de la última Copa que jugó en Las Palmas el Unicaja, Plaza bromeó: "Recuerdo que llovió mucho, hacía un frío de la hostia". Más en serio, reflexionó: "Recuerdo que íbamos a la primera Copa para muchos jugadores y eso motiva mucho. Hacemos mezcla de habitaciones de veteranos con jóvenes. Recuerdo instantes muy agradables, tenemos una foto en nuestro despacho con el banquillo levantándose con todos a raíz de una canasta nuestra. Si la Copa se jugara en seis días los resultados podrían ser distintos. Jugar tan continuamente hace que los equipos más profundos tengan más ventaja.".

Cuestionado por si quería pasar a la historia por ser el primer técnico que elimina al Barcelona en ACB o Copa, Plaza fue directo: "A mí lo que me gustaría es ganar la Copa, para ello hace falta ganar al Barça. Hace muchos años tenía algún reto unilateral ante algún rival, pero eso ya pasó. Me gustaría ganar al Barcelona porque la ciudad lo merece, el club merece. Trabajamos bien en algunos aspectos. Tres mensajes recibí ayer de tres ex jugadores nuestros deseando ánimo y felicitándonos por ganar al Madrid. Nos merecemos superarnos, merecemos soñar con las semifinales, el equipo tiene empaque pare competir con el Barcelona. Me gustaría hacer soñar a la gente que viaje. El aspecto personal de ganar al Barcelona es colateral. Ojalá sean victorias hasta el domingo. Tenemos antes mucho trabajo".