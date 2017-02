'Advocanciones' regresa al MaF con la ciencia-ficción por bandera

Presentado por primera vez en la Noche Blanco y alojado después en la programación de Málaga de Festival (MaF, el ciclo de actividades en torno al séptimo arte previo al Festival de Cine), Advocanciones reincide en su fórmula de encuentro entre rock y poesía para su nueva edición, que se celebrará hoy a las 21:00 en la Sala María Cristina (Plaza de San Francisco) con un menú consagrado a la ciencia-ficción. Las bandas de rock The Black Lennons y Hi Corea protagonizarán el apartado musical, mientras que el poético, en esta ocasión, también tendrá una carga musical notable a través de Constelación, un grupo efímero armado expresamente para Advocanciones: la formación, creada por Isabel Guerrero y Pedro R. Martín (batería y guitarra respectivamente además de voces de Esplendor) y el periodista de Málaga Hoy y escritor Pablo Bujalance (que tocará el bajo para la ocasión) interpretarán Espacio, poema de Bujalance inspirado en el homónimo de Juan Ramón Jiménez, con la música de Guerrero y Martín. No faltarán proyecciones de escenas de películas como Solaris de Andrei Tarkovsky, Alien de Ridley Scott y 2001. Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, todo bajo el lema Eureka en homenaje a Edgar Allan Poe y su poema póstumo cosmogónico. La entrada es libre hasta completar el aforo.