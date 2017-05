Antonio Banderas inaugura en la ESAEM un teatro con su nombre

La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM), institución consagrada a la formación en teatro y danza, recibió hace unos días la visita de Antonio Banderas, quien visitó las instalaciones del centro, compartió confidencias con los alumnos y profesores de la escuela (así como con su directora, María Zafra) e inauguró en sus dependencias un teatro consagrado a la joven creación que lleva su nombre. Tras observar en este escenario a un grupo de alumnos, que interpretaron una selección de números musicales, Antonio Banderas afirmó: "Es muy emocionante, porque cuando yo tenía dieciocho o diecinueve años aquí en Málaga no había nada como esto, y lo que yo soñaba era lo que acabo de ver". A la hora de emitir su dictamen sobre la ESAEM, el actor tampoco ocultó su entusiasmo: "Durante toda mi carrera he dado muchas vueltas por el mundo, pero nunca he visto nada igual. He estado en grandes escuelas de interpretación, he trabajado en importantes estudios, he colaborado con la escuela de Stella Adler, pero no es esto, esto es otra cosa, es un sueño extraordinario, y que esto esté pasando en Málaga me parece verdaderamente un milagro". Banderas felicitó al equipo del centro y expresó su deseo de verlo convertido en referente mundial.