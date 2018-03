El Ayuntamiento descarta el Barrio de la Música en La Goleta, pero ve viables otras sedes

El proyecto para la creación de un Barrio de la Música en La Goleta, del que dio cuenta hace unos días Málaga Hoy y que contempla la puesta en marcha de una Escuela Municipal de Música y de un auditorio entre otros equipamientos, presenta, según explicó ayer la concejal de Cultura, Gemma del Corral, dos impedimentos por los que el Ayuntamiento descarta actualmente la iniciativa, impulsada por el promotor musical Sergio García. El primero es la ubicación: el proyecto aspira a distribuir las instalaciones entre la sede de la antigua fábrica Fiat Lux, propiedad de Endesa y actualmente en proceso de expropiación municipal; y el edificio colindante que acogió en su momento la Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofarán) y que hoy está ocupado sólo parcialmente por el IMFE. Del Corral recordó que la zona ha sido designada como objeto de un Plan Especial, "lo que nos obliga a descartar cualquier intervención de este tipo en el barrio". El segundo es la financiación: en el papel, el proyecto señala como solución la adscripción del Barrio de la Música al Servicio de Programas Europeos, pero la concejal explicó que las partidas derivadas del mismo para Málaga "ya están comprometidas con otros proyectos que no pueden ser sustituidos". Preguntada por la posibilidad de que Málaga pudiera contar con un proyecto similar en El Ejido una vez que el Ayuntamiento se haga cargo de los edificios universitarios, Del Corral apuntó que "podría estudiarse su viabilidad" dado que el área "ya cuenta con instalaciones como el Conservatorio Superior de Música y el Teatro Cánovas"; de esta forma, aunque la medida (tal y como reconoce la concejal) no entrañe aquí un proceso de regeneración social que sí podría darse en La Goleta, "partiríamos de una base ya consolidada para fomentar actividades musicales en la zona". Eso sí, la concejal considera que "no es competencia del Ayuntamiento crear escuelas de música, ya que los conservatorios de la ciudad ya satisfacen esa demanda".