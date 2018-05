Banderas ya tiene licencia para convertir el Alameda en su Teatro del Soho

El propio promotor ya apuntaba el pasado mes de marzo, en una entrevista, alguno detalles de la intervención. "Hay que hacer una reforma profunda. Los camerinos, sin ir más lejos, están en muy malas condiciones. No es un sitio donde puedas meter a Concha Velasco", explicaba, a la par que avanzaba que, como indica el documento técnico, el Alameda será dividido en dos teatro. Uno, el de la parte de abajo, "con unas seiscientas butacas", siendo un escenario "más para el gran público aunque no necesariamente comercial; para ver lo mismo a Lope de Vega que Buero Vallejo o Tennessee Williams"; el otro, en la parte de arriba, con unas 250 localidades, "donde vamos a tratar de hacer un teatro más alternativo y escuchar voces nuevas". Incluso, avanzaba su idea de convocar concursos de nuevos guionistas. "Queremos dar a conocer a creadores incipientes. También quiero hacer programas de televisión grabados en el mismo teatro", destacaba.

El actor encara el final de un largo camino

Fue el pasado mes de septiembre cuando, personalmente, por medio de un mensaje en las redes sociales, Banderas anunciaba "con satisfacción" el acuerdo alcanzado con los hermanos Jesús y Carlos Sánchez Ramade, dueños del Alameda, "por el que se me permitirá el uso del mismo como lugar escogido para llevar a cabo un proyecto teatral con el que he venido soñando desde hace ya demasiado tiempo". En esa misma comunicación hablaba de un acuerdo por un periodo "duradero que permita afianzar un proyecto teatral sólido y atractivo que arraigue en la ciudad, y se incorpore de forma decidida al movimiento cultural que se lleva experimentando en los últimos años". Tras este primer paso, la iniciativa privada alcanza ahora un momento clave en su desarrollo. El Alameda acaba siendo el último elegido para el proyecto del internacional artista, pero no fue el primero. Muchos años antes se manejó seriamente la idea de levantar un teatro con él al frente en los suelos del puerto de Málaga, en concreto en la zona de San Andrés, compartiendo entorno con el aún deseado Auditorio de la Música. Y más reciente en el tiempo, la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria. Banderas, lo que no se supo hasta el fallo del jurado, avalaba el proyecto arquitectónico presentado por el arquitecto José Seguí al concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para transformar el inmueble. La iniciativa acabó siendo la mejor valorada. Pero cuando todo apuntaba a que podría impulsarse su desarrollo, Banderas decidió dar marcha atrás y rechazar su desarrollo, alegando un movimiento contrario a la iniciativa.