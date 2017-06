Banderas se reafirma en el 'no' al Astoria y denuncia "asuntos tóxicos"

Desde que Antonio Banderas publicó la carta en la que anunciaba su renuncia al proyecto presentado junto al arquitecto José Seguí para el concurso de ideas relativo a la manzana de los cines Astoria y Victoria, en la que afirmaba sentirse "humillado" por las críticas que había recibido el mismo proyecto y por las insinuaciones de trato de favor, el actor no había vuelto a hacer declaraciones al respecto ni había comparecido ante los medios en Málaga. Ayer, la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem) celebró en el Teatro Cervantes su gala de fin de curso con un programa que incluía la entrega de un premio al mismo Antonio Banderas, pero la confirmación de la presencia del intérprete no llegó hasta horas antes del acto. De hecho, la previsión del lunes apuntaba a que sería el hermano del actor, Chico Banderas, el que recogiese el galardón en su nombre. Sin embargo, para sorpresa de casi todo el mundo, Antonio Banderas compareció en el Cervantes y atendió a los medios de comunicación, por los que fue preguntado, inevitablemente, por su proyecto para el Astoria. Y Banderas dejó claro que su posición no se ha movido un milímetro: "Cuando se toma una decisión, se toma una decisión", afirmó tajante. Eso sí, tal y como hizo en su momento, mantuvo la puerta abierta a otro proyecto "en otro lugar de Málaga que no sea el Astoria" pero, en cualquier caso, "desde la iniciativa privada", que, añadió, "es mucho menos tóxica que los asuntos públicos" a los que tuvo que enfrentarse durante todo el proceso.

Las declaraciones de Banderas suponen así un jarro de agua fría a las aspiraciones de no pocos ciudadanos (con el alcalde, Francisco de la Torre, a la cabeza) que en las últimas semanas han rogado a Banderas que reconsidere su posición a través de manifestaciones, recogidas de firmas (casi 20.000) y hasta la constitución de una plataforma ad hoc a cargo de profesionales de las artes escénicas. El actor se mostró ayer visiblemente agradecido por estas iniciativas, pero dejó bien claro que se mantiene "firme" en su negativa a reflotar el proyecto de José Seguí para el Astoria, que contaba con su propia bendición y la de la promotora Starlite: "Había que hacer una inversión muy importante y estábamos dispuestos a hacerla. Pero para ello necesitábamos, por lo menos, un ambiente de neutralidad que no hemos encontrado", dijo Banderas, quien insistió en que será posible recuperar esa inversión desde la actividad privada, "donde no haya tanta oscuridad".

En el concurso de ideas, celebrado el pasado abril, concurrieron junto a la propuesta de Banderas, Seguí y Starlite, titulada Ecos Urbanos (que incluía un teatro con 600 localidades y diversas áreas comerciales y de restauración), otros 72 trabajos para instalarse en el espacio que estuvo ocupado por los antiguos cines Astoria y Victoria. Este fallido complejo cultural, situado en pleno centro histórico de la capital de la Costa del Sol, no es el primer proyecto en el que se embarca el malagueño en su ciudad, para cuya área portuaria ya apostó por un teatro-escuela en 2004 para el que se comprometió la visita de artistas como Dustin Hoffman y Sting y que tampoco llegó a materializarse.