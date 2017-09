Carlos Saura mantiene su empeño en rodar el filme sobre Picasso con Banderas

El director y guionista Carlos Saura anunció ayer en Ibiza que en abril de 2018 comenzará a tomar formar su nueva película, El rey de todo el mundo, un musical que se rodará en España y México. Pero también tuvo palabras respecto a su proyecto relacionado con la realización del Guernica, en la que, previsiblemente, Antonio Banderas interpretará a Pablo Picasso. "Es una historia preciosa, llevo años luchando con ella y siempre ha habido algún problema. Cuando podía Antonio, no estaba el dinero o, cuando estaba el dinero, no podía Antonio o no podía yo. Esa maldición la vamos a superar", afirmó Saura, quien afirmó tener ya listo el guion."Después de hacer película a lo mejor ya me retiro, espero que no. Me gustaría ser como Oliveira que tenía 104 o 105, que siguió haciendo cine hasta los cien años y pico", añadió el cineasta.