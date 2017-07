Fénix contra todos

La ficha 'MARVEL DELUXE. VVX: LOS VENGADORES VS. LA PATRULLA-X' VVAA.Panini. 200 páginas. 19,95 euros.

Publicada originalmente en 2012, la serie limitada de 13 números VvX: Los Vengadores vs. La Patrulla-X (recuperada ahora por Panini en dos volúmenes de su colección Marvel Deluxe) supuso la culminación de las líneas argumentales que habían venido desarrollándose en el universo Marvel desde mediados de la década anterior. Puede decirse también que fue el culmen de una política editorial basada en la interacción entre las distintas franquicias. En palabras de Julián M. Clemente: "Después de todo un lustro (…) en que los personajes habían vivido sus aventuras de manera casi autónoma y en compartimentos estancos, [en 2005] se dio un giro radical a la política de la compañía, para abrazar de nuevo uno de sus rasgos más significativos: que todo estuviera conectado, que cada cómic no fuera sino una pequeña pieza de un gigantesco puzle y que cualquier cambio en la más minúscula de las piezas afectase a la imagen de conjunto". De modo que puestos a rastrear el origen de VvX: Los Vengadores vs. La Patrulla-X, hay que retroceder hasta Dinastía de M (2005) o, si me apuran, hasta finales de 2004 y la llegada misma de Brian Michael Bendis a la cabecera de Los Vengadores, es decir, hasta el número 500, en que dio inicio el controvertido arco argumental Los Vengadores: Desunidos. En todo este tiempo, Bendis (y los cerebros editoriales en la sombra) ha sido el responsable último de la estructura de Marvel, el diseñador de las reglas generales de dicho universo de ficción. Con Bendis, Los Vengadores ocuparon la posición central, desplazando del foco a unos mutantes venidos a menos tras los excesos de la década de 1990. Así, los Héroes Más Poderosos de la Tierra protagonizaron, en mayor o menor medida, los principales crossovers del periodo: Civil War (2006-07), Invasión secreta (2008), Asedio (2010), Miedo encarnado (2011), por citar unos cuantos.

Por su parte, y abocados a la extinción por un hechizo de la Bruja Escarlata, los mutantes atravesaron desde Dinastía de M un penoso calvario. Diezmada su población y privados de posibilidad de engendrar descendencia, la antaño orgullosa especie vislumbró un futuro distinto con el sorpresivo nacimiento de una nueva Homo Superior, que se llamó significativamente Hope (esperanza), aunque siguió enzarzada en guerras intestinas, tal como muestra la trilogía de eventos compuesta por Complejo de Mesías (2007-08), La guerra del Mesías (2009) y Advenimiento (2010). De nuevo en palabras de Clemente: "Después de tantos años de historias alrededor del futuro de la raza mutante, VvX: Los Vengadores vs. La Patrulla-X señala el final del camino. La Fuerza Fénix se aproxima a la Tierra, y todo cambia". El retorno del mortífero ser cósmico es percibido como una amenaza por Los Vengadores y como un signo de renacimiento por parte de la Patrulla-X, creando un cisma entre ambas formaciones que desemboca en la espectacular batalla narrada en VvX: Los Vengadores vs. La Patrulla-X.

De aquí surgiría el nuevo espíritu editorial conocido como Marvel Now!, pero esa es otra historia.