El Festival de San Sebastián dedicará una retrospectiva a Joseph Losey

La retrospectiva de Joseph Losey ofrecerá sus 32 largometrajes y seis cortometrajes en la 65 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre. Representó en los años 60 la máxima expresión del denominado cine de autor con obras como The Servant (El sirviente, 1963), King and Country (Rey y patria, 1964), Accident (Accidente, 1967) y The Go-Between (El mensajero, 1971), todas, menos la segunda, escritas por el dramaturgo Harold Pinter.

Antes de convertirse en una figura preeminente del cine de autor europeo, vivió la compleja situación que afectó a tantos represaliados en la caza de brujas emprendida en Hollywood a partir de 1947. Su obra se divide en tres periodos, el inicial en el cine estadounidense hasta principios de los años cincuenta, el prestigio alcanzado en Inglaterra en los sesenta y setenta y una última etapa más itinerante que le llevó a trabajar bajo producción italiana, francesa y española.

Nacido en La Crosse, Wisconsin, en 1909, Losey orientó sus pasos hacia el periodismo escrito y radiofónico, para pasar después al medio teatral. Su abierta orientación de izquierdas le llevó a poner en pie montajes de obras de Bertold Brecht y a residir una temporada en la antigua Unión Soviética para estudiar nuevos conceptos teatrales. La relación de Losey con el Festival de San Sebastián resultó "siempre complicada" a causa del régimen franquista. En un ocasión, el director no acudió al festival por las últimas sentencias de muerte firmadas por Franco.

La retrospectiva está organizada conjuntamente con Filmoteca Española y cuenta con la colaboración del Museo San Telmo, la Filmoteca Vasca y CulturArts-IVAC. El ciclo se completa con la publicación de un libro sobre el director coordinado por Quim Casas en el que han participado autores españoles y británicos.