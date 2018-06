El Festival de los Teatros Romanos de Andalucía incluirá un ciclo de flamenco

La sexta edición del Festival de los Teatros Romanos de Andalucía, que comienza el próximo 1 de julio y se extenderá hasta el 1 de septiembre, incluye este año como novedad el primer Ciclo Flamenco Patrimonio. Según ha explicado el consejero de Cultura de la Junta de Andalucia, Miguel Ángel Vázquez, los teatros romanos de Málaga, Itálica (Sevilla) y Baelo Claudia (Cádiz) acogerán un total de 68 espectáculos entre las funciones de ambos programas. El presupuesto de ejecución del programa asciende a 190.000 euros.

El Festival de los Teatros Romanos comenzó en 2013 y ya es "una cita ineludible", ha asegurado Vázquez, indicando que desde que se creó "sigue creciendo e incorporando novedades", como en esta ocasión el Ciclo Flamenco Patrimonio. "Era importante que la programación al aire libre se hiciera en un sitio de referencia y que nos permitiera aprovechar el patrimonio y recuperar estos teatros para lo que fueron construidos hace miles de años", ha recordado.

En las cinco ediciones de esta iniciativa, "hemos acogido a 66.424 espectadores", algo que, ha considerado, "es una señal inequívoca de que esta sexta edición también va a ser un éxito". Se trata, ha detallado, de ocho semanas de espectáculos "que nos van a permitir no solo hablar de teatro y música, sino que el Ciclo Flamenco Patrimonio nos va a permitir unir nuestro patrimonio histórico con nuestro patrimonio inmaterial mundial que es el flamenco".

Esta oferta, ha incidido, "nos permite atraer turismo, inversión y visitantes", subrayando que tres de cada diez turistas que vienen a Andalucía lo hacen por la cultura, "ya sea por nuestro patrimonio o programación cultural y por tanto, este año reforzamos nuestra programación en el Festival de Teatros Romanos y creemos que va a ser una parte fundamental de la agenda cultural de Andalucía porque tenemos un elenco de gente maravillosa".

PROGRAMACIÓN

En cuanto al calendario, la programación de los teatros romanos de Andalucía se inicia con el Ciclo Patrimonio Flamenco en el que, según ha detallado la directora del Instituto Andaluz de Flamenco, María Ángeles Carrasco, "al valor inmaterial del arte jondo se une el histórico en unos enclaves arqueológicos únicos para ofrecer una experiencia escénica rica en matices y con una atmósfera especial".

Para participar en esta novedad de la agenda cultural andaluza se han presentado 41 propuestas, siendo 18 espectáculos los seleccionados entre el 1 de julio y el 5 de agosto, donde van a convivir diferentes estilos donde convivirán "veteranía y juventud, ortodoxia y vanguardia del cante, el baile y el toque".

Así, el Ciclo Patrimonio Flamenco comenzará el 1 de julio en el Teatro Romano de Málaga de la mano de José Losada Carrete que presenta El triunfo de Baco. En él, "la juventud, la fiesta, el éxtasis o la familia guionizan el espectáculo".

Vázquez ha dedicado unas palabras a Carrete, quien ha acudido a la presentación de este ciclo, poniendo en valor que "es uno de los decanos del flamenco en Málaga y va a ser el que estrene esta iniciativa".

Por su parte, Carrete ha asegurado estar "muy contento" de hacer esta obra, apuntando que "lo vamos a hacer con mucho corazón y mucho amor". Así, ha instado al público a acudir a este enclave malagueño para "verme vestido de romano", ha bromeado.

Después del espectáculo El triunfo de Baco, le llega el turno el 3 de julio a Luisa Palicio, que presentará Biznaga; después Andalucía cantaora, por parte de Rocío Bazán y Rocío Segura, tendrá lugar el 4 de julio; Two parts of me, de Antonio Rey, al día siguiente; Picassares de Daniel Casares, el día 6; y pondrá fin al Ciclo Flamenco Patrimonio en el Teatro Romano de Málaga Víctor Bravo con Alegoría.

El 17 de julio seguirá el ciclo en el Teatro Romano de Itálica con Antonio Molina El Choro y su espectáculo Aviso: Bayles de jitanos; le seguirá María del Mar Moreno con Jerez Puro Esencia; David Palomar con David Palomar + Sexteto; Dani de Morón, Marina Heredia y Jesús Méndez con 21; Angelita Montoya con Versos olvidados; y Miguel Ángel Cortés con Sonatas en tres movimientos".

El Teatro Romano de Baelo Claudia recibe el Ciclo Patrimonio Flamenco a partir del 31 de julio, cuando José Carlos Gómez presente Origen; seguido de Diego Carrasco y su No m'arrecojo; María Moreno con Alas de recuero; Rosario La tremendita con Delirium Tremens; Laura Vital y Flamenco con nombre de mujer; y, por último, pondrá fin al cico Faro, de Eduardo Guerrero.

En cuanto al Festival de Teatros Romanos de Andalucía, que empezará tras el Ciclo de Flamenco Patrimonio, según ha señalado el director del Instituto Andaluz de Promoción Cultural, Francisco Fernández Cervantes, se han recibido 37 proyectos de arte escénico, música y danza, de los cuales la comisión de programación ha seleccionado a un total de diez compañías.

De estas diez compañías, cinco son estrenos absolutos y uno es un estreno en Andalucía, ha resaltado Fernández Cervantes. Así, ha desglosado que la primera función tendrá lugar en el Teatro Romano de Málaga el 11 de julio de la mano de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA) con Didos y Enea.

Le seguirá la compañía malagueña La Coracha teatro, quien protagonizará El falso verdadero; después Clásicos Contemporáneos presentarán La comedia del fantasma; Rafael Álvarez El Brujo, Esquilo, del nacimiento a la muerte de la tragedia griega; y, por último, tendrá lugar la presentación de Dionisio, de Rafael Amargo.

El artista ha puesto en valor que después de un año "de muchos premios y muchas cosas bonitas y buenas y casi dos años y medio sin producir ni estrenar nada entro en la escena de la gira nacional y mundial" con este título.

Dionisio es, ha explicado, dentro de la mitología griega, "el dios que inventa el teatro, inventa la máscara, donde detrás de la máscara dice que pasan cosas increíbles como el libertinaje, la lujuria...", ha resaltando, avanzando que "vamos a llevarlo todo a lo erótico, a la lujuria, va a haber muchos cuerpos y mucha danza, sobre todo, danza contemporánea".

En este punto, ha explicado que serán once actores en escena y "el baile, en su parte flamenca, solo estará representado por tres de los personajes, los demás son bailarines de danza contemporánea y algunos estrellas de grandes óperas".

El espectáculo, ha anunciado, estará en Argentina y Colombia después de España. Y, además, también será presentado en el Festival Internacional de Danza de La Habana, que será del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Continuando con el Festival de Teatros Romanos de Andalucía, tras la presentación de Rafel Amargo en Málaga, el festival se traslada al Teatro Romano de Itálica, donde Las niñas de Cádiz presentan Lysístrata (2.500 años no es nada); y la compañía La Diana presentará también Las cautivas.

Después, el Teatro del Velador se introducirá en el ciclo con Las aves; y Aseismanos producciones y GNP Producciones "convertirán a Itálica con El laberinto del minotauro en un verdadero laberinto donde habrá una gran marioneta articulada de casi tres metros de altura", ha señalado Fernández Cervantes.

En Baelo Claudia, donde serán representadas algunas de las obras ya mencionadas, tendrá lugar también la presentación de La asamblea, de Andoni Producciones, que se estrenó en Málaga el pasado año "con gran éxito", ha recordado el director del Instituto Andaluz de Promoción Cultural.

El 1 de septiembre en Baelo Claudia Las niñas de Cádiz pondrán fin al festival con "una lectura muy chirigotera sobre la primera huelga sexual de mujeres", ha concluido Francisco Fernández Cervantes.

"Se trata de una programación de calidad, excelencia, con mucho arte, mucho duende y mucha innovación", ha apostillado el consejero de Cultura, instando a Málaga, Andalucía y los visitantes a "pasarlo bien" con esta oferta cultural.