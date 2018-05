Juan Antonio Bayona: "No está mal sacar pecho, tenemos mucho talento en este país"

En plena batalla política y dialéctica sobre el orgullo de ser español, un cineasta catalán, Juan Antonio Bayona, ha colocado una pica en las colinas de Hollywood poniéndose al frente de una de las sagas más taquilleras de todos los tiempos, Jurassic World: el reino caído, que ayer presentó en Madrid. "No está mal sacar pecho, tenemos mucho talento en este país", señaló Bayona tras recordar que la primera vez que se sentó a hablar con Steven Spielberg, creador y productor ejecutivo de la saga, le dijo: "Tenemos mucha suerte de tenerte".

Bayona no sólo ha conseguido llevar a parte de su equipo habitual para trabajar a las órdenes de Spielberg -desde el director de fotografía Oscar Faura, a la productora ejecutiva Belén Atienza o Eugenio Mira en la segunda unidad-, sino que ha dejado su impronta personal en una saga que va por su quinta entrega, la segunda de la nueva tanda con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard al frente. "No ha sido tan complicado porque en Hollywood apreciaban de verdad las películas que yo he hecho hasta ahora e intuían que parte del éxito residía en el equipo y la prueba está en que técnicamente la película es una maravilla", apuntó.

El Wizink Center de Madrid acogió el lunes el preestreno mundial del filme, con la presencia de sus protagonistas. "Quise tener tres películas personales antes de embarcarme en una de Hollywood, y ha sido realmente interesante, trabajar con Spielberg era una de las casillas a rellenar en mi carrera", admite el director de Un monstruo viene a verme, Lo imposible y El orfanato.