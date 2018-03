Lolita Flores: "Hasta donde yo sé, en el teatro sí hay igualdad de género"

Después de la verdadera revelación que significó el poderoso y rotundo monólogo de La plaza del Diamante, donde encarnó a la legendaria Colometa de Mercè Rodoreda, Lolita Flores (Madrid, 1958) protagonizó un sonoro cambio de rumbo con La asamblea de las mujeres, montaje de la comedia de Aristófanes dirigido por Juan Echanove y estrenado en el Festival de Mérida cuya revolución propuesta presentaba no pocos nexos con las movilizaciones feministas registradas en la calle el pasado jueves. Ahora, la intérprete regresa a la comedia, aunque en un tono más sosegado, con Prefiero que seamos amigos, obra original de Laurent Ruquier que protagoniza Lolita junto a Luis Mottola bajo la dirección de Tamzin Townsend y que la semana que viene, del viernes 16 al domingo 18 de marzo, se representará con cuatro funciones en el Teatro Alameda de Málaga.

Lolita se refiere a la pieza en declaraciones a Málaga Hoy como "una comedia romántica, muy fiel al género. En ella, los protagonistas son dos amigos que se quieren como tales pero vemos lo que pasa cuando uno de ellos decide romper las reglas e ir más allá. De entrada, la situación no es agradable. Pero a lo largo de la función suceden cosas con las que ninguno de los dos contaba". Explica la actriz que "aunque se dicen cosas un poco fuertes, todo se resuelve en un tono amable, a favor del espectador. Es evidente que no todo el mundo siente igual y que cada uno reacciona de manera distinta a la hora de abordar ciertas emociones, pero la verdad es que con esta obra todo el mundo se lo pasa en grande. Yo disfruto mucho ante el público. Estamos contando las funciones por llenos en todos los teatros, y eso es muy de agradecer". Respecto al cambio de registro que entrañó el viaje desde La asamblea de las mujeres hasta Prefiero que seamos amigos (ambas con el sello de Jesús Cimarro en la producción a través de Pentación), Lolita asegura que todo fue "muy sencillo. Al fin y al cabo, hablamos de comedia, aunque sea con estilos muy diferentes. Además, Luis Mottola me ha ayudado mucho y me he encontrado muy cómoda con el equipo para que la transición fuese lo más natural posible. Mucho más complicado fue hacer La asamblea de las mujeres después de un papel tan hondo como el de La plaza del Diamante".

A cuenta de La asamblea de las mujeres, y con las manifestaciones del 8 de marzo aún bien recientes, corresponde preguntar a Lolita por su percepción respecto a la igualdad de género en el teatro, y si considera que una mujer debe demostrar más que un hombre en el oficio para desempeñar las mismas funciones. Y la intérprete responde: "No entro ni salgo en esas cosas. Pero, hasta donde yo sé, en el teatro sí hay igualdad de género. Los hombres y las mujeres percibimos el mismo salario por el mismo trabajo. Si hay otras circunstancias, no lo sé. Pero por lo que yo he podido ver, es así". Al preguntarle si en alguna ocasión ha percibido que ella misma o alguna compañera sufrían una situación injusta o desagradable por el hecho de ser mujer, Lolita responde tajante: "No".

Por ahora, Prefiero que seamos amigos continuará su gira hasta junio con, previsiblemente, el mismo éxito de público que ha acompañado al montaje de Townsend desde su estreno. Respecto a lo que venga después, "hay algunos proyectos muy interesantes y en los que tengo puesta mucha ilusión, pero yo soy de las que prefieren no decir nada hasta que se haya firmado todo. Espero, eso sí, que podamos ir confirmándolo cuanto antes". Consolidada en la escena como un emblema cada vez más presente dentro y fuera de España (La plaza del Diamante contó una aclamada gira en Latinoamerica), Lolita tiene el futuro, por lo tanto, de su parte.