Luis Cintora indaga en el presente y el pasado de los refugiados con 'Un viaje hacia nosotros'

Cuando el malagueño Luis Cintora empezó a investigar su pasado, supo que su abuelo materno había estado en el campo de concentración de La Aurora. Y, casualidades de la vida, el del actor Pepe Viyuela estuvo en un campo de refugiados del sur de Francia. Así que decidió hablar con él y proponerle el rodaje de un documental en el que viajaran al pasado de las personas refugiadas republicanas. "Le pareció una gran idea, pero puso una condición: que también tratáramos la situación de las personas refugiadas en la actualidad", cuenta Cintora. De ahí nació Un viaje hacia nosotros, largometraje presentado ayer en el Rectorado de la Universidad de Málaga dentro de la sección 5 minutos de cine. Además de conocer la historia en detalle, en el acto también se pudo ver un adelanto de un documental que comenzó a rodarse en enero de 2017 en ciudades como Bilbao o Madrid y el sur de Francia. Un tiempo en el que han comprendido que la situación de los refugiados republicanos no fue fácil. "Se tiende a pensar que el estado y la sociedad francesa los acogió de buena gana, pero no fue así. Se les presentaba como apestados, fueron criminalizados", cuenta Cintora. "Nos ha quedado muy claro que la historia se repite, que el mundo no ha aprendido", añade.

El rodaje se encuentra ahora justo a la mitad del camino. En los próximos meses está previsto continuar la película abordando la actualidad. Tras conocer ya el testimonio de varias personas refugiadas, visitarán a medio plazo alguno de los campos de refugiados existentes en Grecia o el Sáhara. "Estamos en continuo movimiento y el guión con el que iniciamos esta aventura no para de crecer. El proyecto está más que vivo", subraya Cintora. Su objetivo y el de su equipo es terminar todo el proyecto (tanto el rodaje de las secuencias que aún faltan, el montaje o la fase de postrproducción) durante los próximos doce meses, y que Un viaje hacia nosotros sea una realidad a mediados de 2019.

Por su parte, Pepe Viyuela apuntó ayer que en su familia "había mucho silencio, pero la figura de mi abuelo Gervasio ha estado siempre presente en mi vida, pese a que murió once años antes de que yo naciera". Un día, cuando tuvo "la edad suficiente", salió del ámbito familiar y empezó a buscar en otros lugares como archivos militares, donde encontró "cosas tangibles y no sólo palabras". Así supo, por ejemplo, por dónde salió hacia Francia en febrero de 1939 y todo se convirtió en "un regalo al encontrar el rastro del abuelo" y en "un tesoro para la familia, pero el documental abrió nuevas posibilidades". "Desde lo individual se puede acceder a lo universal, y la vida de alguien absolutamente anónimo a quien no conoce nadie puede servir para hacer reflexionar hoy sobre un problema que nos atañe a todos".

El actor confesó ayer igualmente que en Málaga "confluyen emociones muy intensas, al hablar del abuelo Gervasio en el Festival, cuando era una persona desaparecida, y porque en el fondo quien habla en el documental es él". Es por tanto "una experiencia casi esotérica".