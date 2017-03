El Festival de Málaga incide en el 'thriller' con 'La Niebla y la Doncella'

La Niebla y la Doncella, película de Andrés Koppel presentada hoy a concurso en la sección oficial del Festival de Málaga, es un thriller que "respira cierta tranquilidad" sobre la investigación de un asesinato que está basada en la novela homónima del escritor Lorenzo Silva. La cinta supone el retorno a la pantalla del sargento de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y la cabo Virginia Chamorro, encarnados por Quim Gutiérrez y Aura Garrido, respectivamente, que son los protagonistas de las novelas policíacas de Silva.

En esta ocasión la trama se desarrolla en la isla canaria de La Gomera, donde un cadáver aparece en un bosque. El caso se cierra rápidamente con la acusación a un político local que queda exonerado. Tres años más tarde, ambos agentes son enviados a la isla para reactivar la investigación. Les acompaña la cabo Anglada (Verónica Echegui), la última persona que vio al joven con vida. Los investigadores tendrán que superar un muro de silencios y mentiras en busca de un asesino que se oculta tras la niebla de una isla que también esconde los secretos de sus habitantes.

Los actores Quim Gutiérrez, Aura Garrido, Marian Álvarez y Roberto Álamo, junto con el director de la cinta, Andrés Koppel; los productores Gerardo Herrero y Mercedes Gamero y el escritor Lorenzo Silva han presentado en rueda de prensa la cinta en la tercera jornada del Festival. Silva ha considerado "un privilegio" que su obra haya sido llevada al cine, aunque ha reconocido que no es la primera vez. De este modo, ha dicho que la adaptación suele salir bien cuando establece "una relación leal y clara" con quien va a llevar a la gran pantalla su novela" y cuando "hay talento detrás", hechos que "se han producido en este caso". "Creo que han hecho un trabajo serio, solvente, rico en capas. Hay acción, profundidad, ritmo... y eso para mí es el cine", ha añadido.

Quim Gutiérrez ha contado cómo ha sido el proceso de encarnar al sargento Bevilacqua para el que ha rehusado leer la novela. "La explicación es que como lector sé lo despiadado que es cuando me enfrento a un personaje con el que he fantaseado en el libro y cuando lo veo en la pantalla", ha detallado, añadiendo que es "una batalla perdida satisfacer a los lectores" de Silva. Para meterse en la piel del guardia civil, lo que ha hecho es recopilar todos los datos biográficos y psicológicos del personaje, y "construir otro desde cero". Ha confesado que usa esta técnica por respeto a los lectores y a él mismo: "El goce como lector, me da la sensación, es difícil trasladarlo al goce como espectador de cine". No obstante, Silva ha dado el visto bueno a su interpretación calificando a su personaje como "consistente". Gutiérrez también ha contado cómo fue el encuentro con los agentes de la UCO de la Guardia Civil para tomar inspiración y conocer su trabajo. De ellos ha destacado la "sorprendente acumulación de valores" y que eran "gente excepcional" y a la vez muy normales. "El investigador de la UCO se parece más a un periodista que pregunta con cabeza, mirando a los ojos a la persona que tiene delante, que al Matthew McConaughey de True Detective".

Por su parte, Aura Garrido ha indicado que interpretar a Virginia Chamorro es "mucho más difícil de lo que pueda parecer" porque "se mueve en muchas sutilezas". "Es una mujer muy fuerte, muy decidida y era muy bonito enfrentarme a ella", ha dicho, añadiendo que lo más complicado constituía "quitarme la presión de que iba a fallar a los fans de los libros hiciera lo que hiciera".