La OFM lanza su nuevo disco con cuatro obras de Orlando Jacinto García

La Orquesta Filarmónica de Málaga presenta un nuevo CD (el número 57 de su producción discográfica) con cuatro obras del compositor Orlando Jacinto García, quien ha dirigido a la orquesta en esta grabación para el sello Toccata Classics con la participación como solistas de la violinista Jennifer Choi, la pianista Cristina Valdés y el clarinetista Fernando Domínguez. Orlando Jacinto García, profesor y compositor en la School of Music de la Universidad Internacional de Florida, ha credado a través de más de 150 piezas de una amplia gama de géneros "una obra que se puede describir como una obsesionante exploración de sonidos a partir de su trabajo con Morton Feldman, entre otros", según explicaron ayer fuentes de la OFM.

Las cuatro composiciones que se contienen en el álbum, aunque independientes, presentan una inspiración común en la naturaleza, tal como dejan claro sus propios títulos: A rising tide (Una marea creciente, 2014), From darkness to luminosity (De la oscuridad a la lunimosidad, 2015), The distant wind II (El viento distante II, 2013) y Of wind, sea and light (De viento, mar y luz, 2016).

Estas cuatro obras "reflejan deliberadamente el mundo natural, con sus contrastes de quietud y movimiento, crecimiento y decadencia, de sonidos agudos y graves, de extasis y acción, de un ritmo regular y una medida libre. La música de Orlando Jacinto García abarca todo eso, subrayando el hecho de que esas contradicciones en la naturaleza son las fuerzas que crean la armonía y el equilibrio", según relataron ayer las mismas fuentes.