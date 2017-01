El Ojeando celebrará sus diez años con Xoel López, Sidonie y Triángulo de Amor Bizarro

Diez años, diez artistas, diez experiencias. Éste es el eslogan que el Ojeandio Festival utilizará para celebrar su décimo aniversario con un cartel entre los que se incluyen Xoel López, Belako, Sidonie, Miss Caffeina, Ángel Stanich, Second, Airbag, Triángulo de Amor Bizarro, Mordisco y We Are Not DJ's en una edición que se celebrará en el municipio de Ojén los días 30 de junio y 1 de julio. Esta edición especial, presentada ayer, tendrá como novedad significativa un concierto exclusivo para cien personas con un artista sorpresa. El alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, destacó la calidad del cartel de la próxima edición, "en la que hemos querido conjugar aquellas bandas y solistas que de una forma u otra forman parte del imaginario del festival por diferentes razones", señaló.

Las entradas y abonos para el Ojeando Festival están ya a la venta en tickbox.es y en la propia web del certamen, ojeando-festival.es, con precios entre los 25 y los 45 euros.