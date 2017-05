'Roque Six', un clásico del humor, vuelve para rendir tributo a la 'Generación del 27'

La Diputación de Málaga presenta hoy Roque Six, una reedición de la editorial Barret de la única novela que escribió el granadino, guionista, dramaturgo, director de cine y escritor de la Generación del 27, José López Rubio.

El diputado de Cultura, Víctor González, explicó que además de los valores de la novela que ahora se reedita también se quiere rendir tributo a aquel movimiento renovador del humor en el marco generacional y creativo del 27. En el acto, que tienen lugar esta tarde a las 20:00 en el centro cultural de la provincia MVA, participarán los periodistas Domi del Postigo y Alfonso Váquez, así como el filólogo y heredero del autor, José María Torrijos. La entrada será libre hasta completar aforo.

Roque Six es la única novela de José López Rubio, natural publicada precisamente en aquel año 1927, cuando su autor contaba con 24 años. La novela, de estética ramonista, narra las aventuras de Roque Fernández, un anodino funcionario que fallece de una enfermedad y, cuando espera acabar en el cielo, se reencarna en Jean Rochestier (Roque Two), habla francés y tiene mujer y dos hijos ante los que se siente como un suplantador. La razón de su reencarnación es que no ha cumplido la misión que Dios le ha encomendado en vida, pero que Roque se resiste a cumplir, provocando continuas y delirantes muerte y reencarnándose en diferentes personajes hasta seis (six) veces.

José López Rubio nació en Motril y pasó su infancia en Granada. A los doce años se trasladó con su familia a Madrid, donde se vincularía a la tertulia Platerías y a la de Ramón Gómez de la Serna en Pombo, lo que marcó su humor con el sello de la vanguardia.