Sting actúa hoy en el Marenostrum Music de Fuengirola

Sting llegará hoy a Fuengirola tras el reciente lanzamiento del álbum de rock/pop 57th & 9th anunciando el cartel de entradas agotadas en algunos conciertos de Norte América y Europa, dentro del ciclo Marenostrum Music Castle Park. En la gira estará acompañado de una banda de tres músicos que incluye su guitarrista habitual Dominic Miller, Josh Freese (batería) y Rufus Miller (guitarrista).

El duodécimo álbum en estudio de Sting, 57th & 9th, su primer trabajo pop/rock en una década, fue publicado el pasado 11 de noviembre a través de A&M/Interscope Records. Las diez canciones que forman el álbum, representan el amplio rango de estilos musicales de Sting, desde las guitarras estridentes del primer single I Can't Stop Thinking About You hasta la feroz Petrol Head o el himno 50.000.

El disco, producido por Martin Kierszenbaum, se grabó en tan solo unas semanas con los colaboradores habituales de STING, Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería). También participaron el batería Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n' Roses) y el guitarrista Lyle Workman, mientras que los coros fueron grabados por el grupo de Tex-Mex, The Last Bandoleros, según informaron desde el Ayuntamiento de Fuengirola a través de un comunicado.

Por el Marenostrum Music Castle Park, que comenzó su andadura el año pasado, ya han pasado artistas de la talla de Simply Red, Melendi, Farruquito y Familia, además de servir como escenario para un espectacular homenaje al desaparecido Carlos Cano.

Esta cita musical dispone del auditorio al aire libre más espectacular de la Costa del Sol, ya que todos los conciertos se desarrollan en la falda del emblemático Castillo Sohail.