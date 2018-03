La Térmica une las disciplinas visuales y escénicas en el nuevo 'Hospital de artistas'

La Térmica acoge la próxima semana el Hospital de artistas, un taller que, tomando como punto de partida la metáfora de un hospital, tiene como fin que los artistas estimulen y desarrollen sus propuestas personales en el terreno de las artes escénicas o visuales. El taller, impartido por los directores de La Juan Gallery, Juan Gómez Alemán y Álex de la Croix, y el artista Eugenio Merino, tendrá lugar del 12 al 16 de marzo para un total de 15 alumnos. Está dirigido a artistas, actores, estudiantes y todo aquel "que esté en un proceso creativo y quiera iniciarse en el arte vivo como expresión", según apuntaron ayer fuentes de La Térmica.

Hospital de artistas está planteado como un espacio seguro para recibir impresiones, un lugar de intercambio de conocimiento para confrontar y desarrollar proyectos a través de la práctica. Así, se trata de un lugar a medio camino entre las artes visuales y las escénicas que busca incidir en aquellos artistas cuyas propuestas se encuentren en los límites de ambas. Además, es un espacio abierto para las sinergias que puedan suceder entre los propios participantes. De igual modo se plantean ejercicios en los que se desarrollan la rapidez, la seguridad y la creatividad, así como la posibilidad de exponer sus trabajos en un abierto al público al final del taller.

Juan Gómez Alemán es dramaturgo, director de teatro, comisario de exposiciones y fundador de La Juan Gallery. En teatro se centra en la investigación sobre el público, ¿Quiénes son y por qué me observan? son algunas de las preguntas que marcan sus propuestas como es el caso de Nidea o Aburrimiento Chair. Por su parte, Álex de la Croix es videoartista, director de cine, comisario de exposiciones y cofundador de La Juan Gallery. En 2012 recibió su primer premio al mejor cortometraje en Cádiz, lo que le propulsa a comenzar sus andadas en el cine. Ese mismo año dirige la webserie Nadia en Cuesta para la plataforma online de Mediaset, galardonada con varios premios en el Festival Español de Webseries. En cuanto a Eugenio Merino, este licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid ha sido invitado por el Station Museum de Houston, Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruselas, Villa Empain, Museum of Contemporary Art of Taipei, Charleroi o la Cuadrienal de Riga. Su obra aparece en libros como Los Dictadores de Adonay Bermúdez y Arte Español Contemporáneo' de Rafael Doctor Roncero, entre otros.