De la Torre lamenta la "falta de previsión" de la Junta con la Aduana

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lamentó ayer "la falta de eficacia, de visión y de previsión" del Gobierno andaluz en relación con el cierre del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana a partir de las 15:00 y afirmó que la Junta "tenía que haber previsto alguna fórmula para que eso no se produjera". De la Torre aseguró que si la Junta hubiera aceptado la propuesta municipal para gestionar el espacio no se tendría ahora este problema, pero "en su momento dijeron que no a esa oferta nuestra de delegar en nosotros, transferido los recursos y las personas que entonces hubiere y ahora debe de haber más personas, porque ya lo han abierto, y es un escenario diferente". Sobre si esta medida podría influir en la afluencia turística, De la Torre consideró que "no debería influir de manera esencial".