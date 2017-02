Las 'Vidas secundarias' de david 'fo'

Hay historias de gente normal, "que luchan sin descanso, que sueñan que todo puede cambiar", vidas secundarias que, al margen de los brillos protagonistas, son esenciales para que el engranaje funcione. A veces, esos caminos se transitan en una sola dirección. Otras, son múltiples y diversos, aportando en cada hueco una nueva creación. Así es Ciudadano Fo, alter ego de David Sevilla. Trabajador de oficina hasta media tarde, compositor de noche, guitarrista y cantante eventual, músico perpetuo. "Curtido en mil batallas de la escena roquera malagüita", como él mismo explica. Desde los 80 hasta 1995 triunfó en las tablas locales -y un poco más allá de ellas- con su banda La Alternativa. Luego llegaron La Píter Band, Trinosaurios y, desde hace un año, su proyecto más personal, Ciudadano Fo, con el que esta noche (a las 20:30) ofrece un concierto en el Aditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. En esta ocasión será a beneficio de la asociación Ángeles Malagueños de la Noche.

Vidas Secundarias y Sol de Medianoches son dos de sus últimas composiciones, que no faltarán en este concierto con entrada gratuita y en el que se pide la colaboración con la aportación voluntaria de alimentos no perecederos. A la voz y guitarras de David Fo Sevilla le acompañan en el escenario "viejos amigos" como Pedro Boham Gutiérrez a la batería, Eduardo Sil Arana con el slide y acústica y Antonio Galán al bajo. Esta formación debutó en la sala La Trinchera en septiembre de 2015 dentro del concurso Play On. Un mes después se presentaron en sociedad también en una gala benéfica de los Ángeles Malagueños de la Noche celebrada en la plaza de toros de la Malagueta y rodeados de otras bandas locales y artistas de talla nacional. En el invierno pasado entraron en estudio para grabar sus nuevas composiciones.

Pero mucho antes de eso, la vida musical de David Fo Sevilla comenzaba en la movida de los 80. Con La Alternativa fueron teloneros de 091, Manolo Tena y Los Enemigos y ganaron la tercera edición de la Muestra Música Joven Malagueña en 1989. En 1995 se disolvieron y, "tras una década de ostracismo musical, pero sin dejar de componer, volví en 2005 con una nueva formación, un proyecto menos ambicioso pero igual de ilusionante: La Píter Band", comenta. Con ellos versionaron temas clásicos y cerraron el ciclo participando en la grabación de un disco recopilatorio de bandas malagueñas con dos temas propios. En 2007 Fo graba sus propios temas junto a su amigo Kaniki y en 2009 se sumerge en un nuevo proyecto de canciones infantiles uniendo a la música otra de sus pasiones, el circo. En enero de 2010 formó el trío Trinosaurios con los que tocó hasta 2014 en algunos de los principales escenarios de la ciudad, como el Teatro Echegaray, la Caja Blanca o La Cochera Cabaret.