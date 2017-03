'La mujer del animal' muestra la violencia machista en toda su crudeza

La realidad de la violencia machista se muestra con toda su crudeza en La mujer del animal, una película del cineasta colombiano Víctor Gaviria que está basada en unos hechos reales ocurridos en su país en 1975 y que se presentó ayer en la sección oficial del Festival de Cine en Español de Málaga, donde causó una verdadera conmoción por la dureza de algunas escenas.

La protagonista huye del internado de monjas donde la acogían y llega a un barrio marginal de Medellín, donde Libardo, el Animal, se enamora de ella y la rapta en un rito matrimonial con la familia como testigo. Forzada a convertirse en su mujer, se aferrará a su hija, a la que intenta salvar. Ese Animal es encarnado en la pantalla por Tito Alexander Gómez, quien resalta que la película "llama a reflexionar" a los hombres para "no parecerse en nada" a su personaje; a las mujeres, "para que aprendan a distinguirlos, se cuiden de ellos y los enfrenten"; y a los testigos, para "que no hagan la vista gorda, denuncien y ayuden". "El Animal existió y existe en todo el mundo, puede ser tu vecino y ni siquiera te has dado cuenta", ha advertido el actor, que admite que es "una película difícil, porque a mucha gente no le gusta hablar de esto". Gómez conoció a la protagonista de estos hechos, que vive en Medellín.