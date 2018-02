El rapero haitiano Wyclef Jean se suma al cartel del Weekend Beach

El rapero haitiano Wyclef Jean, conocido por ser uno de los tres integrantes del trío The Fugees, actuará en la quinta edición del Weekend Beach Festival, que tendrá lugar del 4 al 7 de julio en la playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.

La organización del macrofestival, que combina música y playa en la Costa del Sol oriental, confirmó ayer en un comunicado la presencia del rapero en la que será su única actuación este año en España, y también aunció a la mítica banda de reggae jamaicana Inner Circle.

El músico, actor y productor ha trabajado con Shakira, Eric Clapton y Cypress Hill

Fátima Rodríguez, responsable de contratación del evento, explicó que Wyclef Jean ha publicado recientemente su nuevo álbum Carnival III: The fall y rise of a refugee, un lanzamiento que coincide con el vigésimo aniversario del álbum debut del artista, The Carnival.

Conocido por ser músico pero además actor, productor y político, el haitiano ha trabajado con artistas como Shakira, Celia Cruz, Eric Clapton, Cypress Hill o Santana, entre otros. También ha compuesto temas para distintias películas, incluido el documental The Agronomist, sobre un conocido periodista de su país natal.

Precisamente, su compromiso con Haití le ha llevado a crear su propia fundación para ayudar a reconstruir el país tras la s catástrofes naturales. Incluso llegó a presentarse a presidente en el 2010.

En cuanto a Inner Circle, la histórica banda jamaicana cumple su cincuenta aniversario y es uno de los grupos de reggae "más respetados, con un largo historial de éxitos que se remontan a mediados de los setenta del pasado siglo", según Rodríguez.

Junto a estas dos confirmaciones internacionales, el festival ha lanzado un nuevo avance de su programación, en el que se incluyen los australianos Pendulum DJ Set, con su menú de drum'n'bass y rock electrónico, o los británicos The Toy Dolls, y su punk rock de los ochenta.

Forman parte de este avance también Juanito Makandé, el Canijo de Jerez, Locoplaya, Cuartero, Meneo o The Grooves.

Estas confirmaciones se unen a un cartel que estará conformado por más de 90 artistas internacionales y nacionales, entre los que destacan David Guetta, The Offspring, Bunbury, Jimmy Cliff, Izal, Alborosie, Loco Dice o Adam Beyer.