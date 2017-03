Las técnicas del maestro

La ficha 'LA NARRACIÓN GRÁFICA' Will Eisner.Norma Editorial. 172 páginas. 22 euros.

A su larga trayectoria como artista, Will Eisner (1917-2005; autor de clásicos inmortales como The Spirit o Contrato con Dios) sumó una importante faceta pedagógica, fruto de la cual nos han quedado diversos manuales, comenzando por El cómic y el arte secuencial. Dicho libro, publicado originalmente en 1985 (ampliado en 1990), fue seguido en 1996 por La narración gráfica, que tiene por subtítulo Principios y técnicas del legendario dibujante. Tal como explica el propio Eisner en su introducción a este último: "En (…) El cómic y el arte secuencial, me ocupé de los principios, concepción y anatomía de los cómics, así como de los requisitos del oficio. En esta obra, espero tratar la misión y proceso de la narración mediante dibujos". Estructurado en 12 capítulos (desde la Historia de la narración hasta Cómics e internet, pasando por La imagen como herramienta de la narración o Narración y estilo de dibujo), el volumen es un auténtico curso, profusamente ilustrado, sobre el proceso de realización de historietas, y una verdadera delicia incluso para el lector que no pretenda convertirse en historietista y solo quiera ampliar su conocimiento del medio.

Norma Editorial ya tenía en catálogo La narración gráfica (así como El cómic y el arte secuencial y la práctica totalidad de la obra de Eisner), pero nos ofrece ahora una nueva edición actualizada. En palabras del editor Denis Kitchen: "La intención de Will Eisner con La narración gráfica y sus otros libros educativos fue que se convirtieran en manuales vivos, con una trayectoria larga y utilidad duradera. (…) Para la nueva edición (…), prácticamente todas las ilustraciones han sido escaneadas directamente del archivo original de Eisner o, en caso de otros artistas, del mejor material disponible. En algunos casos, fueron usadas imágenes completamente distintas, incluyendo algunos descartes del propio archivo de Eisner. Cuatro nuevas secciones han sido añadidas para ilustrar diversos principios de la narrativa por dibujantes contemporáneos".