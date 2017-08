La ACB puntualiza sobre la Asamblea

A raíz de la celebración de la Asamblea de la ACB el viernes empezó a circular información sobre una votación en la que el Unicaja, con los demás de equipos de Euroliga más el Joventut y el Andorra se habían pronuciado contra la readmisión del Betis en la Liga.

La ACB especificó ayer que la votación "no fue en ningún caso sobre la admisión o no del citado club, sino para decidir si interponer o no un escrito de oposición en el proceso judicial. Ante tal pregunta, los clubes acordaron exclusivamente no presentar un escrito de oposición a las medidas cautelares dictaminadas. La inscripción del CDB Sevilla SAD de forma cautelar y provisional fue aceptada posteriormente de forma unánime por el total de los clubes de la Asociación". Esta semana entrante se conocerá el nuevo calendario de la Liga Endesa 2017/18.