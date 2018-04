Arma de doble filo

Bajó el telón la Euroliga y queda la Liga Endesa. Por donde pasa el retorno al viaje europeo y donde toca finalizar la campaña de manera honrosa. Quedan ocho fechas, aunque parece que ninguna de tanta trascendencia, al menos por ahora, como la de hoy. El Unicaja recibe al Iberostar Tenerife en el primer horario matutino del curso en el Carpena, con el que comparte el traje del 14-11. Octavos los de Plaza y novenos los de Katsikaris, aunque al mediodía puede haberse volteado la jerarquía actual.

El club de Los Guindos arrastra casi un mes sin alegrías en la ACB, desde la tarde los récords frente al Delteco GBC, invitado de aquel guateque. Entonces el conjunto cajista buscaba ser cabeza de serie, zona que parece vedada hasta nueva orden. Los verdes encadenaron tres tropiezos, que lo sitúan en la cornisa del play off. Incluso los rebasó el pujante Morabanc Andorra, que apretó el acelerador a fondo. Su derrota ayer en Vitoria ayuda. Acecha el Iberostar, que llega con buena sintonía. Se impuso a Joventut y Bilbao, dos equipos de la zona baja de la ACB.

Parece poco probable que el Unicaja y los tinerfeños se vuelvan a encontrar en la primera ronda de las eliminatorias por el título. No obstante, el que hoy venza pegará una zancada considerable. Más si lo hacen los visitantes, que pondrá un triunfo de por medio más el average. Lo tienen a favor tras el 81-77 de la ida, donde los de Plaza se despeñaron tras apabullar al Khimki en la Euroliga. El escenario ideal para los malagueños pasa por una victoria superior a cuatro puntos, que estire la distancia con el inmediato perseguidor. Tesituras que dan alcance de la relevancia de la contienda.

A pesar de haber asaltado el Palau, insignia que también se colgaron los cajistas en doble ocasión en este curso, no son los de Katsikaris los mejores visitantes de la competición. Marchan con un digno 50%, un mínimo exigible para meterse en el play off. No tienen buen balance de sus visitas al Carpena, donde perdieron en sus últimas ocho comparecencias. En la historia, en 10 partidos de 12.

Se citan dos escuadras con similares patrones de juego. La segunda mejor defensa -Iberostar- contra la cuarta -Unicaja-. Ambos encajan en torno a los 75 puntos, lo que evidencia por los derroteros por los que puede avanzar el partido. Como contrapunto, los de Katsikaris son uno de los peores ataques de la ACB. No obstante, son de los mejores equipos en el porcentaje desde la pintura, una de las parcelas con margen por recorrer para los cajistas. Otra de las fortalezas de estos dos aspirantes al play off es el rebote, aunque los de Plaza sacan más provecho del ofensivo, su gran seña de identidad.

Al Iberostar lo lidera Mateusz Ponitka, la gran sensación de la Liga Endesa. El alero ha tenido un desembarco brillante y promedia 14.6 puntos, 6.2 rebotes y 1.3 asistencias por choque para 19.9 de valoración. Sus 1.8 balones perdidos, único lunar. Los de la isla tienen un año más opcional, aunque el polaco oposita a un nivel superior. Saca provecho de un físico privilegiado para hacerse fuerte en el 1x1 lo que conjuga con un instinto especial para el rebote -cuarto mejor promedio de la Liga Endesa-, siendo el lanzamiento de tres su mayor laguna. A su lado, vuelven los ex cajistas Fran Vázquez y Kostas Vasileiadis, en su primera visita tras su marcha en el 2015, en un equipo donde recupera su baloncesto.

En la última semana combinando dos competiciones, se da la coyuntura para que el Unicaja se afiance. También para caer por el precipicio, de ahí lo peliagudo. Lo mostrado en Estambul en jueves indica que el momento es el idóneo, pero hace no tanto la gasolina no rebosaba. Vuelve al roster Livio Jean-Charles para contrarrestar ahí. Mañana de baloncesto de quilates en el Carpena, la primera de la temporada.