Augustine prioriza España

Una vez consabida la marcha de Nedovic a un universo superior, el Unicaja debe atajar la construcción de un nuevo proyecto. Antes de mirar hacia fuera, el club hace recuento para ver qué piezas son válidas para el nuevo escenario. Ahí se sitúa James Augustine, uno de los pilares de esta temporada.

No ha escondido el de Illinois que para él no es prioridad a estas alturas de su carrera el hecho de disputar Euroliga o Eurocup. No obstante, no parece sencilla atajar su continuidad. El americano da prominencia a un proyecto ambicioso, lo que a día de hoy es una incertidumbre en Los Guindos.

Sí cuenta el Unicaja con una bala importante. Augustine prioriza seguir en España en un porcentaje altísimo. El cinco está satisfecho con el bienestar del que han disfrutado él y su familia en este año. También es cierto que tiene un gran caché a nivel europeo, lo que le hace atractivo para la mayoría de los clubes españoles que puedan disputar Euroliga. Excepto el Real Madrid, puede tener cabida en el resto. Su mujer es valenciana, este verano se casa y el equipo taronja puede cuadrar. También el Barcelona ya lo tuvo en su agenda el pasado estío.

En en este momento, el Unicaja tiene difícil llegar al caché de Augustine, que se ha revalorizado en Málaga. Hay una importante oferta económica con la que cuenta el estadounidense encima de la mesa, a la que, por el momento, no da prioridad al pertenecer al extranjero. Pese a ello, este buen cartel también ha hecho, como ya contó este periódico ayer, que varios clubes con Licencia A ya se interesen en su contratación, como el Zalgiris o el Maccabi Tel Aviv.