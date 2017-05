Christian Eyenga cae de pie

El hombre de moda en el Unicaja, el último en llegar, compareció ayer en la sala de prensa del Martín Carpena. Christian Eyenga habló junto a Dani Díez, los dos treses del equipo de Plaza. El congoleño, ya reposada su exhibición del domingo, recordó que no es lo que se le pide ser un anotador compulsivo, sino otros detalles. "La gente no me va a pedir 21 puntos o 2, pero sí que dé la energía y la pelea del primer partido, lo que visteis en el campo", dijo Eyenga cuando se le cuestionó por la exhibición del primer partido. Asimismo, recalcó lo bien que le acogió el vestuario: "Yo hablo varios idiomas, hablo español e inglés. He coincidido con algunos jugadores en la Summer League de la NBA, en Polonia o en Liga italiana. Todos me ayudaron, todos han sido simpáticos, Dani me ayuda sobre todo con los sistemas. Todo el mundo, entrenadores y staff, me ayudan y me siento muy cómodo".

De alguna manera, ha caído de pie Eyenga. Ayuda el partidazo del domingo, pero Dani Díez también destacó las cualidades de Eyenga. "Nos da energía, intensidad, rebote, físico en las penetraciones... Es un fichaje muy bueno, es difícil reemplazar a un jugador como Waczynski, teníamos un rol asimilado, se ha incorporado y nos está ayudando" dice el alero madrileño, qu también analizaba la eliminatoria el segundo envite ante el Iberostar Tenerife: "Ganar a un equipo de ese nivel, como el Tenerife, tres o cuatro o cinco veces seguidas, es muy complicado, hay mucha gente que se espera el 2-0 pero va a ser muy difícil. Somos el Unicaja, podemos ganar en canchas muy difíciles este año y vamos a ir a por ello".

Eyenga, mientras, dice que "es un partido muy difícil, muy duro, muchos equipos grandes han caído allí, es un campo difícil. Le hemos ganado tres veces, no es fácil repetir".