Clasificación y alteraciones

El Unicaja jugará las eliminatorias por el título. Vistas las dos derrotas últimas había quien andaba con la mosca tras la oreja. Pero la ratificación llegó con la derrota del Montakit Fuenlabrada en Barcelona. El equipo será, como mínimo, octavo.

El escenario ideal para el Unicaja, que ya tiene imposible ser cuarto al final de la temporada regular, era el quinto lugar para jugarse con el Valencia un puesto en la Euroliga. Pero no es seguro ahora que el cuadro taronja sea cuarto. Está empatado con el Barcelona en la tercera posición y la próxima jornada se miden los dos equipos en Valencia. Así que, para esa ruta hacia la Euroliga que se desea, podría ser más cercana con el sexto lugar. En cualquier caso, elucubraciones que no llevarán a ningún lado si el Unicaja no mejora.