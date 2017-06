Día clave para el futuro de Jamar Smith y Kyle Fogg

La dirección deportiva del Unicaja apura este mes de junio deshojando la margarita. Hoy, día 30, toca decidir. Las cláusulas de corte de Jamar Smith y Kyle Fogg expiran esta noche, por lo que en cuestión de horas se conocerá si se pone el punto final a la relación contractual con alguno de ellos en busca de liberar una plaza de extracomunitario. Además, según informaba ayer el periodista David Pick, el segundo incluso habría llegado a un acuerdo para jugar en el Guangzhou chino.

La satisfacción con ambos jugadores es alta, pero esa plaza es una losa que la entidad está dispuesta a quitarse de encima de cara a reforzar al equipo en los puestos de base y pívot, capitales para la próxima temporada. Por tanto, lo más normal es que se tome la decisión de cortar unilateralmente a uno de los dos.

Expiran los plazos de corte de ambos, mientras Fogg estaría próximo a China

Las condiciones para liberar uno de los dos puestos están claras. La libertad de Jamar Smith cuesta 25.000 euros, aunque el jugador comunicó al club que no tiene deseo de marcharse y así lo ha hecho público en multitud de ocasiones. Más tras tener una hija en Málaga la pasada temporada, lo que le ata emocionalmente a la ciudad. Por su parte, el coste de cortar a Kyle Fogg es más alto, 70.000 euros, si bien su salario para la próxima temporada sería más bajo que el del escolta.

Entre los dos, quien tiene más posibilidades de abandonar el Martín Carpena es Kyle Fogg. Acabó el play off bastante molesto por su baja participación, quedándose incluso sin jugar en uno de los choques frente al Real Madrid. Ese banquillazo dejó bastante tocado al californiano, si bien antes de regresar a Estados Unidos se calmaron en parte los ánimos. Mientras, por parte del club no se vería con malos ojos su salida, pues se pretende fichar un base y el mismo Smith o Nedovic tienen más capacidad para subir el balón. También se le relacionó con el Lokomotiv Kuban, así que por novias no será.