Los Guindos saca músculo

La cantera del Unicaja vive uno de sus momentos de más visibilidad a nivel de seleccionados con España. Es frecuente la coincidencia de varios jugadores en cada grupo de edad reclutados por la Federación, pero esta vez son ocho los que van a las concentraciones de Semana Santa que llevan a cabo los combinados sub 18, sub 16 y sub 15. Los dos primeros con vistas al Europeo de verano y los más pequeños con la mirada en el Torneo de la Amistad, también en el estío, para coger rodaje para la siguiente temporada.

En la sub 18, en cuyo cuerpo técnico está el histórico jugador cajista Jesús Lázaro, están José Luis Ibáñez y Jesús Carralero. Ibáñez ya formó parte del grupo que el pasado verano fue subcampeón de Europa cuando aún era de primer año. Continúa en la lista y se añade Carralero. Las condiciones físicas del alero paleño no pasan desapercibidas y es uno de los jugadores a los que se ve posibilidades de llegar al primer equipo. El verano pasado estuvo en el Preeuropeo 3x3 con España, pero ahora entra en una miniconcentración con 15 jugadores de cinco días en Ciudad Real. Durante estos días jugarán un partido amistoso con el C.B. Villarobledo. Los dos entrenan con asiduidad con Joan Plaza. Está también el malagueño Gody Dike, ahora en el Real Madrid.

La generación del 2002 (sub 16) irá a la localidad francesa de Bellegarde, donde disputará del 30 de marzo al 1 de abril un torneo con tres grandes potencias europeas: Croacia, Francia y Grecia. En ella, con Germán Gabriel como miembro del cuerpo técnico, figuran el base Pablo Sánchez, el escolta Javi Rodríguez y el pívot Jeffrey Godspower. Los dos primeros ya estuvieron en el Torneo de la Amistad sub 15 en verano y en una concentración en diciembre en Íscar (Valladolid). En esta última estuvo el pívot cajista Carlos Galán, que ahora deja su lugar a Godspower, poderoso interior malagueño de raíces nigerianas que ha progresado en los últimos meses y tiene gran físico.

Por último, la sub 15, en la que también hay tres jugadores del Unicaja, que comparten equipo con los tres sub 16 en el primer cadete que dirige Chiki Gil. Seis internacionales en el mismo equipo, algo verdaderamente destacable. Los exteriores Rubén Domínguez e Iván Ruiz y el interior Pablo León están entre los 14 jóvenes talentos de la generación del 2003 que acudirán al Torneo Cadete MHL de Zaragoza, del 29 de marzo al 1 de abril. Competirán con equipos nacionales de un año más en un torneo que reúne a 32 equipos. España está encuadrada con el Fuenlabrada, Vic y Montemar. Los campeones de los ocho grupos pelearán por el título. Los tres cajistas ya estuvieron el pasado verano en el Torneo BAM sub 14 que España ganó con autoridad y en el que Rubén Domínguez, fue elegido MVP. Hay 14 convocados, con otro malagueño, Victor Chuka, del Torrelodones.