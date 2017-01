Madrid, Valencia, Barcelona o Tenerife

La Copa del Rey 2017 ya tiene sus ocho protagonistas y este lunes serán emparejados. El sorteo se celebrará a las 12:00 horas en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. Por parte del Unicaja acudirá Carlos Jiménez, secretario técnico. En el sorteo se decidirán las cuatro eliminatorias de cuartos de final, así como los cruces de semifinales. Los ocho equipos se dividirán en dos bombos: uno para los cabezas de serie (Real Madrid, Valencia, Barcelona e Iberostar Tenerife), los primeros cuatro clasificados al término de la primera vuelta de la Liga Endesa, y otro para los clasificados entre las posiciones quinta y octava (Baskonia, Gran Canaria, Unicaja y Andorra). El sorteo será puro, sin restricciones. El Real Madrid, como campeón de la primera vuelta, tendrá garantizado jugar la eliminatoria de cuartos de final el jueves 16 de febrero. Así que el Unicaja ya sabe cuáles son sus posibles rivales: Madrid, Valencia, Barcelona o Iberostar.

"Lo que quiero es llegar sanos y que no haya lesionados, llegar bien a la Copa. Pero ahora nuestra prioridad es sumar victorias y sacar la clasificación para la siguiente eliminatoria de la Eurocup. Será un rival complicado seguro. Respetaremos a todos y firmo que me toque quien sea si llegamos de forma óptima", opinaba Joan Plaza: "Las he sufrido de todos los colores en Copa y jugar en jueves... Recuerdo jugar la final de la Eurocup y siempre me quedó la sensación que esa final habría tenido otro color con otro día de descanso, no con menos de 24 horas entre partido y partido. Los equipos de menos recursos, cuanto más descanso tengamos, mejor. Pero sea como sea queremos llegar bien allí, disfrutar la Copa, hacer disfrutar y por qué no, soñar".