Medacbasket quiere más

Más tropiezos que alegrías deparó un nuevo sábado de Liga EBA para los representantes malagueños. En la fase de ascenso, dio un golpe en la mesa el Medacbasket, mientras el CB Marbella cosechó una nueva derrota. En el grupo del descenso, solo el Benahavís se salvó de la quema. El Novaschool y el CB Coín cayeron en sus encuentros a domicilio en Sevilla.

Lleva derribando barreras desde octubre el Medacbasket, el equipo con mejor rendimiento de los seis malagueños en la cuarta competición del baloncesto nacional. Los de Manolo Povea volvieron a dar una nueva exhibición, esta vez en el pabellón de la Trinidad. Sin continuidad fuera de casa, se aferran a su pista para seguir con opciones de colarse en el trío que supera una nueva criba en dirección a la LEB Plata. Ganaron (76-64) a uno de los cocos de la categoría, el ICOM Udea. Los de Algeciras tenían el mando del encuentro a falta de 10 minutos, pero un último cuarto notable del Medacbasket con 32 puntos anotados le permitió apuntarse un nuevo triunfo.

No hizo lo mismo el CB Marbella, que cayó en el Serrano Lima frente al OH! Tels ULB (63-65). No le están cogiendo el paso a la nueva fase los de Francis Tomé, que solo llevan una victoria. Cogieron Pape Sow, Hausmann y Maxwell los galones de Richi Guillén, pero no fue suficiente para vencer a los de La Línea.

En el grupo del descenso brilló el Benahavís. Los benahavileños se apuntaron el primer triunfo en esta fase ante Andújar (81-63), con un gran encuentro de su referencia Willie Williams, que terminó con un doble doble, 16 puntos y 13 rebotes. Se dan un respiro con los puestos que dan plaza para la Primera Nacional.

En el duelo de líderes entre el Utrera y el Coín, los sevillanos se apuntaron el triunfo (75-65), lo que les permite comprimir la cabeza del grupo. Es la primera derrota en esta fase para los de Juan Méndez.

Tampoco pudo imponerse fuera Novaschool, que tampoco sabía lo que era perder. Le quitó la condición de invicto el colista Telwi CB San Juan (83-76), que venció en Los Guindos la semana anterior al Unicaja de Aurioles.