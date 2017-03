Mensajes cifrados

Pedro Martínez parece manejar información privilegiada del vestuario del Unicaja, a tenor de sus palabras. El técnico del Valencia Básket dio a entender que el equipo de Joan Plaza no pondrá la carne en el asador hoy. "Me han dicho que se van a guardar cosas pero cada uno hace lo mejor para su equipo. Nosotros no le damos mucha importancia a esa posibilidad, lo importante es el partido éste y no pensamos mas allá", indicó Martínez, que no le da relevancia a las tres victorias previas de esta temporada: "Entonces estaba peor que ahora el Unicaja. En el deporte no hay que vivir del pasado, hay que pasar en el presente. No se puede vivir de las rentas porque el que lo hace se queda en el camino. No debemos pensar en eso".

Igual Martínez conoce la forma de pensar de Joan Plaza. Ambos pasaron por el Sant Josep, un club de base de Badalona antes de aterrizar en el Joventut. Comparten raíces y escuela, de baloncesto y de vida. Con 28 años, Pedro Martínez le ganaba una final europea, de Copa Korac, como primer técnico de la Penya al Scavolini de Pésaro Sergio Scariolo. Joan Plaza (53) sólo tiene dos años menos que Martínez (55), pero su ascenso fue mucho más progresivo, hasta entrada la cuarentena no le llegó la oportunidad de ser primer técnico en la élite, nada menos que en el Real Madrid tras haber sido ayudante allí de Boza Maljkovic.

Martínez y Plaza mandan piropos al rival con mensajes subterráneos. "El Unicaja es un equipo con un gran potencial, que está en su mejor momento. Han fichado a Omic, que destacó mucho en la Eurocopa y en ACB con el Gran Canaria la temporada pasada y que es un jugador de Euroliga con el que hemos de tener mucho cuidado. Hay que tener suerte y habilidad para fichar a un jugador como Omic a mitad de la temporada, y las han tenido, así como la capacidad económica para conseguirlo. Eso les da un salto de calidad", resaltó. Plaza señala que el Unicaja no ficha por la lesión de Musli y el Valencia sí (a Mike Tobey) por la ausencia de Kravtsov. Hay un matiz, el ucraniano se pierde toda la temporada y al serbio se le espera para echar un cable en el tercer partido de la final.

"Tienen mucha experiencia al máximo nivel, han jugado mucho la Euroliga y nosotros prácticamente la hemos visto por la televisión", decía ayer Pedro Martínez sobre el potencial del Unicaja. Días atrás, Plaza aludía a que "el Valencia tiene un alto potencial económico. Nos ficha a jugadores que no pudimos retener, como Will Thomas". Un pique curioso y significativo entre dos entrenadores que cumplirán hoy su duelo 25 en competición oficial. El balance es favorable a Plaza (14-10), pero Martínez ha recortado bastante distancia desde que están en sus banquillos actuales. 6-1 para Martínez, que ha ganados los cinco últimos duelos. Entre los tres o cuatro próximos valen un título.