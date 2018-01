Milosavljevic, todavía no

Dragan Milosavljevic estuvo durante el fin de semana haciendo sesiones de tiro en Los Guindos junto a los técnicos del Unicaja mientras sus compañeros jugaban en Tel Aviv y Bilbao. Allí también se trató junto a los fisios del club. Pero no se va a correr prisa con él. El Unicaja tiene hasta las 14:00 horas de hoy para hacer cambios en la ACB. Hay que recordar que el viernes sustituyó al lesionado jugador serbio por Morayo Soluade. La idea es seguir con el británico entre los 12.

Aún no está recuperado Milosavljevic de la dolencia en el psoas que le impidió realizar el doble viaje. Mejora, ya hace algunos ejercicios, pero aún no se aconseja arriesgar en partidos de máxima exigencia como los que se avecinan. Con tanta sobrecarga de partidos, y jugando en una posición que está bien cubierta, no se va a forzar la máquina porque una rotura en la zona multiplicaría el tiempo de baja.

El resto de la plantilla está en buenas condiciones, con la carga lógica tras muchos viajes y partidos, para acometer una semana importantísima para el futuro inmediato.