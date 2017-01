N'Diaye sigue... por ahora

La llegada de Alen Omic altera la estructura de la plantilla del Unicaja, que tiene ahora 13 jugadores hasta que se confirme si N'Diaye se marcha. No se ha concretado ninguna opción. "Tenemos dos entrenamientos y después decidiremos", dijo sobre quién será el descartado el domingo en Zaragoza, algo que se debe resolver hoy, cuando se cierra el periodo de cambios para esta semana. "Hamady por el momento sigue con nosotros, si se plantea alguna posibilidad de que pueda dejar el equipo, estudiaríamos opciones, pero sigue formando parte de nosotros. Es verdad que ahora de cara a la Liga Endesa tenemos que dar alta o bajas, pero seguiremos viendo en cada partido".

"No nos planteamos más movimientos en la plantilla", recalcó Jiménez cuando se le cuestionó por el refuerzo de otras posiciones. La poca utilización en los últimos partidos de Oliver Lafayette, de momento, no se interpreta como un ultimátum. Pero hace un par de semanas se repetía desde el Unicaja que no se estaba en el mercado y ayer reconocía Jiménez que la opción de Omic llevaba un tiempo sobre la mesa. "Surgió en el mercado, sabíamos que existía hace tiempo esa opción y es un salto de calidad para la plantilla para las fechas importantes que vienen. Tanto en Liga Endesa como en Eurocup jugó bien en el Herbalife, va a ayudar a su integración", explicó el secretario técnico cajista.

Plaza mostró públicamente su opinión sobre N'Diaye cuando se concretó el fichaje de Omic. Dijo el entrenador que le gustaría tener un especialista defensivo de ese calibre. Por ejemplo, ante el Valencia el equipo taronja sufrió para defender. En un rol concreto, opina Plaza, podría ofrecer 10-15 de alto nivel.