Todos pendientes de Nedovic

Entraba el Valencia-Unicaja en los últimos minutos y un mal gesto de Nedovic llevó la intranquilidad al Unicaja. Un movimiento brusco, una mano al tobillo izquierdo. Plaza, automáticamente, retiró al serbio pensando en la final de la Eurocup. Todo parecía ser un susto, toda vez que Nedovic no mostró ningún gesto de dolor durante el encuentro, pero tanto el jugador como su técnico mostraron su preocupación nada más terminar el encuentro.

"Está mal, no sé lo que pasó, sólo sentí dolor", confesaba Nedovic a los micrófonos de Cope Málaga. En un tono serio y de evidente preocupación, el jugador franquicia de este Unicaja avisaba que la cosa no pinta del todo bien.

Sin embargo, fue Joan Plaza el que apuntaba al entrenamiento de ayer para encontrar el origen del problema. "Se lesionó en el entreno y pensábamos que no era nada. Hizo un mal gesto en la pierna de apoyo y tuvimos que llevarlo en volandas porque no podía apoyar el pie. Ahí nos asustamos, pero no lloramos por ello", comentó Plaza en sala de prensa. La evolución de Nedovic y el tratamiento con los fisios será vital para que el serbio esté en las mejores condiciones posibles de aquí al martes, fecha en la que el Unicaja buscará en Valencia el primer punto de la eliminatoria final por la Eurocup.