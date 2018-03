Nedovic, MVP de la semana

Por segunda vez en su carrera en la Liga Endesa, Nemanja Nedovic se corona como Jugador de la Jornada. El escolta serbio lideró de manera magistral el triunfo del Unicaja, cerrando su actuación con 32 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 37 de valoración.En un partido de récords, en el que estableció su nuevo tope de triples y su mejor registro como local, el Unicaja se llevó la victoria frente al Delteco GBC. Esa exhibición anotadora tuvo un claro protagonista, el escolta serbio Nemanja Nedovic, quien se mostró casi infalible de cara al aro.

Mostrándose en estado de gracia, la estrella del Unicaja cerró su estadística con 37 créditos de valoración, cifra que le lleva directo hasta la designación como Jugador de la Jornada. Es el segundo reconocimiento que recibe en su carrera en la Liga Endesa, tras el conquistado en la Jornada 4 de la pasada temporada, cuando acabó con 29 de valoración frente al Herbalife Gran Canaria.

En esta oportunidad, su actuación, como la de su equipo, estuvo marcada por unos números que establecen sus mejores cifras en la competición. Lo logró en anotación, donde acabó sumando 32 puntos, superando en 5 su anterior marca (27, en la Jornada 29 de la temporada 2015-16, frente a ICL Manresa).

Para ello, se unió al festival triplista que ofreció su equipo, convirtiendo 6 de los 9 que intentó. Además, consiguió anotar 2 de 5 en canastas de dos puntos y un impecable 10 de 10 desde la línea de personal. Pero no solo anotó. También ayudó a que sus compañeros lo hicieran. Sus 5 asistencias permitieron al Unicaja sumar 12 puntos más en su cuenta particular.

Completó una estadística digna de enmarcar con 3 rebotes, todos ellos en defensa, 1 recuperación y 7 faltas recibidas, para los mencionados 37 créditos de valoración. Esta cifra, como la de puntos, establece su nuevo tope en la competición.

Hasta este domingo, su mayor valoración había sido de 29 puntos, cifra que había logrado hasta en cuatro oportunidades (Jornadas 4 y 33 de la temporada 2016-17 y Jornadas 29 y 34 de la 2015-16). Ahora, esa cifra ha volado por los aires, para llegar hasta los 37 que ha logrado frente al Delteco GBC.A la conclusión del encuentro, Nemanja Nedovic se ha mostrado muy satisfecho por el partido realizado, tanto a nivel personal como de equipo. “Ha sido un gran partido para todo el equipo. Sabíamos que teníamos que ganar y lo hemos preparado bien. Ahora tenemos que seguir en esta línea”, ha señalado.

Cuestionado sobre su nuevo récord anotador, el escolta del conjunto malagueño ha asegurado que “ésta ha sido una de esas noches en las que el aro parece muy grande. Además, mis compañeros me han buscado y me han ayudado mucho. Lo más importante es ganar, pero claro que estoy feliz con mi partido”.

Nedovic ha sido el jugador que más minutos ha permanecido sobre el parqué, algo que el jugador explica así: “El coach ha visto que me siento bien, que el equipo está bien conmigo en la cancha, por eso no me sentó antes del descanso y me dio más minutos en la segunda parte”.

Por último, señaló la importancia de mantener el nivel exhibido esta jornada en los partidos que vienen a partir de ahora. “No quedan muchos partidos y hay que poner el pie en el acelerador, porque cada partido ahora es como una final. Tenemos que llegar al final lo más arriba posible en la clasificación de la Liga Endesa”, concluyó.