Pablo Laso: "El jueves jugamos con el Unicaja, es lo único que sé"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, consideró que "no sería bueno para el baloncesto en general" que la Copa del Rey de Gran Canaria no se disputase por la huelga convocada por el sindicato de jugadores ABP. "En principio jugamos el jueves contra Unicaja, es lo único que sé", explicó en su última comparecencia pública. "No tengo mucha opinión al respecto", eludió el técnico vitoriano, que está pendiente de la recuperación efectiva de jugadores para el torneo del KO.

El Madrid tiene las bajas seguras de Llull y el ex cajista Kuzmic. Volvió hace unas semanas Anthony Randolph y en los últimos entrenamientos Gustavo Ayón ha realizado ya trabajo con sus compañeros. Se ha hablado de la posibilidad de que el mexicano, que tuvo una delicada lesión de hombro de la que fue operado en noviembre, llegue a la competición. Entonces se pronosticaron cuatro meses de baja y han pasado poco más de tres. No ha jugado ningún partido desde entonces y ya es cuestión del técnico y los médicos decidir si recuperan a un jugador esencial en los planes del técnico. El hipotético regreso de Ayón obligaría a descartar a un extracomunitario, presumiblemente Chasson Randle.

El cuadro blanco descansó ayer y hoy retoma el trabajo. La victoria ante el Tenerife el domingo ha segado una racha de tres derrotas previas. El de Gran Canaria será el cuarto enfrentamiento entre los dos equipos esta temporada, con un balance previo de 2-1 para el cuadro blanco.